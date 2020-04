PRVI PACIJENT NA RESPIRATORU BIO JE ZDRAV MLADIĆ! Dr Milošević sa prve linije fronta: Evo zašto je korona nepredvidiva

"Vidimo iz medija da su neke druge zemlje zauzele dijametralno različit stav. Možda je najbolja potvrda onoga što sada radimo činjenica da je Velika Britanija napravila preokret u svojoj strategiji i sada stvari postavila bliže našem pristupu. Preveliki broj obolelih znači i nemogućnost adekvatnog lečenja, što smo, nažalost, imali prilike da vidimo u Italiji i Španiji. Bolest je nepredvidivog toka i ne možemo da znamo ko će biti životno ugrožen", kaže dr Milošević.

"Činjenica je da se teže forme očekuju kod starijih bolesnika, gojaznih osoba i onih sa prudruženim hroničnim bolestima, pre svega hipertenzijom i dijabetesom, ali i hroničnim plućnim bolestima, imunodeficijentnim, stanjima. Nažalost, to ne znači da mlada, do tada zdrava osoba neće imati komplikovan tok bolesti i potrebu za veštačkom ventilacijom. Prvi bolesnik koji je zahtevao respiratornu potporu u Infektivnoj klnici bio je prethodno zdrav mladić, rođen 1985. godine. Kada dođe do toga da je bolesniku neophodan respirator, stvari su mnogo teže, a oporavak neizvesniji", dodaje Ivana Milošević.

Ona podseća da su sve osobe na respiratoru potencijalno životno ugrožene.

"Procenat smrtnosti se razlikuje u različitim centrima, a zavisi od mnogo faktora - uzrasta, prethodnog zdravstvenog stanja, početka samog lečenja".

Borbu sa koronom posebno otežava nepredvidivost bolesti.

"Progresija bolesti je različita. Simptomi se mogu javiti u periodu od dva dana do dve nedelje od momenta infekcije. Prema iskustvu kineskih lekara, prosečna inkubacija je trajala od pet do sedam dana. Najveći broj bolesnika ima blagu ili čak asimptomatsku formu bolesti koja ne zahteva hospitalizaciju, ali je imperativ za izolaciju zbog rizika od širenja infekcije. Zato se toliko i insistira na socijalnom distanciranju, jer iako inficirana osoba nema simptome, ona predstavlja izvor zaraze za osetljive. Kod osoba sa pneumonijom boravak u bolnici i lečenje obično traje oko dve nedelje", kaže zamenica direktora Klinike za infektivne i tropske bolesti i dodaje:

"Pogoršanje je moguće u bilo kom trenutku i kada do njega dođe, za kratko vreme postoji potreba za lečenjem u intenzivnoj nezi, u najvećem broju slučajeva na respiratoru. To znatno produžava i komplikuje lečenje i smanjuje šansu za izlečenje. Lečenje u odeljenjima intenzivne nege je uvek zahtevno, jer se zbog intubacije, prisustva venskih linija i urinarnog katetera povećava rizik od drugih infekcija i to onda više nije borba protiv Covida, već rat na više frontova".

Dr Milošević kaže da su kineski lekari mnogo pomogli srpskim kolegama.

"Kolege iz Kine su nesebično podelile s nama svoje bogato iskustvo. Svako ko se bavi medicinom zna koliko znači znanje iskusnog lekara. Svedoci smo da su epidemiju u svojoj zemlji stavili pod kontrolu, tako da smo puno korisnih saveta dobili. Dragoceno je ono što smo čuli o terapiji obolelih, ali i o sprečavanju širenja bolesti", rekla je dr Ivana Milošević.

