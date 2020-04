KOLIKO KOŠTA PROSLAVA NAJVEĆEG PRAZNIKA U DOBA KORONE: Vaskršnja trpeza najmanje 7.500 dinara

Zbog pandemije koronavirusa, policijskog časa i izolacije građani Srbije će ove godine Vaskrs po svemu sudeći morati da proslave daleko skromnije nego prethodnih godina. Pošto nije moguće okupljanje šire familije, ali i zbog posebnog režima rada prodavnica i zatvorenih pijaca, vaskršnja trpeza, na kojoj su se do sada nalazile na desetine šarenih jaja, dve vrste pečenja, raznovrsne salate i kolači, biće svedena na minimum, ali će i takva, prema računici Kurira, koštati najmanje 7.500 dinara.

Dragoljub Rajić, koordinator Mreže za poslovnu podršku, ukazuje da će se kupovina za uskršnji ručak orijentisati pre svega na velike markete, u kojima je roba iz uvoza, poput južnog voća i nekog povrća, prethodnih nekoliko nedelja već poskupela.

Bez pijace

- Oko 40 odsto građana se inače snabdeva na pijaci, međutim, s obzirom na to da su pijace zatvorene, a vreme kretanja ograničeno, većina građana će kupovati sve što im treba za Vaskrs na jednom mestu. Pošto nema većih porodičnih okupljanja, a i prema istraživanjima, od 10 do 12 odsto sugrađana je već ostalo bez prihoda, što zbog otkaza, što zbog neaktivnosti firmi, to će pre svega biti kupovina osnovnih proizvoda - smatra Rajić.

Ipak, i skromniji praznični ručak je u vanrednoj situaciji veliki izdatak. Iako su se prethodnih godina jaja kupovala u većim količinama, ove godine, s obzirom na to da će proslava uglavnom biti za tri do četiri člana, većina porodica će se odlučiti za 10 do 15 komada. U zavisnosti od kvaliteta jaja i prodavnice, za 10 jaja je potrebno izdvojiti od 90 do 200 dinara. Boje za jaja se kreću od pet, pa do 50 dinara po komadu, u zavisnosti da li je obična ili gel farba, a isto toliko koštaju i sličice za jaja.

Nema rasipanja

Običaj je da se pre ručka služi meze, pa ukoliko se uzme najosnovnija varijanta, oko 400 grama pršute i isto toliko kačkavalja, ta stavka će koštati oko 1.000 dinara. Jagnjetina je u većini megamarketa na sniženju još nekoliko dana i košta od 600 do 770 dinara po kilogramu, dok snižena prasetina košta od 400 do 550 dinara. Kilogram gotovog pečenja u mesarama košta 1.500 dinara. Za pileću supu neće trebati više od 300 dinara, za rusku salatu oko 1.500 dinara, dok zelena salata trenutno košta od 30 do 50 dinara.

Raznovrsno piće, koje se kupuje da bi svi gosti bili podmireni, zameniće flaša omiljenog vina, soka ili piva.

Ponuda za Veliki petak RIBA OD 340 DO 1.900 DINARA foto: Profimedia Veliki petak je dan strogog posta, pa se tog dana riba podrazumeva na trpezi. Najjefitniji u ponudi je šaran, koji se može naći za 340 dinara po kilogramu. Kalifornijska pastrmka ide od 420 dinara, brancin od 830 dinara, dok kilo fileta lososa košta čak 1.900 dinara.

Dimitrije Kalezić OSTVARIMO DUHOVNO JEDINSTVO foto: Zorana Jevtić Dimitrije Kalezić, profesor Bogoslovskog fakulteta u penziji, kaže za Kurir da svako troši koliko može, ali da je osnovna stvar za ovaj praznik ostvariti duhovno jedinstvo: - Iako ne možemo biti fizički blizu sa svojim srodnicima, treba da ostvarimo duhovno jedinstvo. Treba za Vaskrs pozvati svoje najmilije i pitati ih kako su, a ovo će sve proći.

