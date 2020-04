ZAPOSLENI MOZZARTA DOBROVOLJNO DAVALI KRV ZA NAJUGROŽENIJE

U akciji koja je organizovana sa Institutom za transfuziju iz Beograda prikupljeno više desetina litara krvi za one kojima je krv neophodna

Zaposleni Mozzarta su u okviru mera pomoći najugroženijim delovima stanovništva učestvovali i u akciji dobrovoljnog davanja krvi. Tokom akcije koju je regionalni lider u priređivanju igara na sreću organizovao sa Institutom za transfuziju iz Beograda, prikupljeno je više desetina litara krvi, za one kojima je krv prekopotrebna u ovim danima.

Kako navode u Institutu u ovom trenuku rezerve su stabilne, ali one naravno mogu da se promene od dana do dana. U periodu vanrednog stanja odložene su sve one operacije koje nisu hitne, ali u svakom trenutku mora biti dovoljno rezervi krvi za hitne slučajeve i za redovne tranfuzijske terapije koje se primenjuju za veliki broj naših građana, za porodilje, infarkte miokarda i perforacije čira koje se bez obzira na vanredno stanje dešavaju, kao i saobraćajne traume, prelomi nogu i ruku.... Zato rezerve krvi mora da bude u svakom trenutku.

- Drago nam je da kompanija Mozzart i pored mnogih humanitarnih aktivnosti koje sprovodi u našoj državi učestvuje i u organizovanju akcije dobrovoljnog davanja krvi, jer na taj način pomaže onim sugrađanima kojima je krv neophodna za dalji oporavak, poručio je Nemanja Džodić iz Instituta za transfuziju krvi.

Zaposleni Mozzarta dali su primer solidarnosti, empatije i društveno odgovornog ophođenja prema državi i narodu, odnosno najugroženijim delovima stanovništva – od trenutka uvođenja vanrednog stanja, vozači ove kompanije u službi su Grada Beograda i razvoze dezinfekciona sredstva i medicinsku opremu na Infektivnu kliniku, u domove zdravlja, bolnicu na Sajmu.... Operateri i magacioneri pripremili su više od 10.000 besplatnih paketa namirnica i donose ih na kućni prag starijima od 65 godina kojima je zabranjeno kretanje u 11 gradova u Srbiji. IT sektor Mozzarta je samoinicijativno za tri dana danonoćnog rada razvio veb servis za volontere, koji je stavljen na raspolaganje državnim organima. Još 250 zaposlenih Mozzarta, prijavljenih za volontiranje čeka da u skladu sa potrebama države i lokalnih vlasti bude raspoređeno na lokacije gde je potrebna pomoć volontera. Danas je u centrali Mozzarta, više desetina zaposlenih iz svih delova Srbije, uprkos policijskom času učestvovalo u akciji i time obezbedilo dodatne jedinice krvi za rezerve Instituta!

-Ovo nije prvi put da kompanija Mozzart organizuje dobrovoljno davanje krvi za zaposlene, ali ispostavilo se da je upravo danas odziv bio najveći, kada je usled situacije sa virusom korona pomoć i najneophodnija. Ponosni smo na naše kolege i solidarnost koju su pokazali. Kompanija će nastaviti da pomaže zdravstveni sitem i finansijski, u okviru paketa od 400.000 evra koji je opredeljen za borbu protiv virusa korona, poručio je Borjan Popović, direktor korporativnih komunikacija kompanije Mozzart.

Finansijska pomoć od 100.000 evra za bolnice, donacije 10 najsavremenijih invanzivnih respiratora, aktivan volonterski rad zaposlenih i uprkos tome više desetina dobrovoljnih davaoca krvi jasno pokazuju da je društvena odgovornost jedan osnovnih stubova poslovanja ove kompanije, utkana u sve poslovne i međuljudske odnose.

Podsećamo, u ovom trenutku važi poziv građanima da dobrovoljno daju krv, ukoliko su zdravi i ukoliko su ispunjena dva osnovna parametra koji se razlikuju u odnosu na klasičnu selekciju davalaca krvi - da nisu putovali u poslednjih 28 dana u inostranstvo i da nisu imali kontakt sa osobama koja mogu biti potencijalno nosioci korona virusa i naravno da nisu imali povišenu telesnu temperaturu, prehladu, kašalj, kijanje.

