KON OTKRIO ISTINU O SVOM POVLAČENJU: Bez predsednikove podrške ne bismo mogli ništa, pogodila me molba SPC

- Ja sam na svom FB nalogu napisao jednu poruku nakon što sam bio izložen ozbiljnim kritikama, koje nisu bile samo kritike, već i napadi na ukupan rad stručnog tima, i mene lično, napisao sam da treba da preuzme neko ko to može bolje da radi. Taj nivo bezobrazluka je prevazišao ono što bi moglo da se prihvati, to je jedna strana te priče - kazao je Kon, dodajući da je to napisao na svom privatnom profilu.

Pored toga, on kaže da ga je duboko pogodila molba Sinoda SPC.

- Potpuno na neki način se negira sve što je dosadašnji pokušaj da se spase život, shvatajući da to do te mere ima nerazumevanja u javnosti, ja sam zaista osetio potrebu da se sklonim - kaže on.

Bio je na razgovoru kod predsednika i premijerke, kaže on.

Imam profesionalnu obavezu, i svestan sam je potpuno, osećam dužnost što je došlo do javnosti da ovo pokušam da objasnim, to je nešto što nije trebalo da se desi. Tu je snažna podršku predsednika, moram da je javno iskažem, bez takve podrške vlasti i predsednika mi ne bi bili u stanju ništa da uradimo, osim da pričamo, kako god to zvučalo u ovom trenutku, to je nužno da se kaže jer je istina, i to je sve - zaključio je Kon.

Kurir.rs

Kurir