DR RISTIĆ O MISTERIJI KORONE NA DEDINJU: Prvu doneo lekar, došao da se pozdravi, drugu pacijent OBA BEZ IJEDNOG SIMPTOMA

BEOGRAD - Još 19 medicinskih radnika na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje zaraženo je korona virusom kao i 9 pacijenata. Statistika kaže da je ukupno zaraženo 86 medicinara te ustanove od toga - 5 kardio hirurga, 4 internista, anesteziolog, fizijatar, medicinske sestre - rekao je vodeći hirurg te ustanove dr Miljko Ristić potvrdivši da je to realno stanje i da se to dogodilo pored svih preventivnih mera koje su preduzete.

- To je realno stanje i to ne možemo da izbegnemo. Prošli smo na Dedinju kroz dve epidemije... došao je doktor iz Austrije koji je kod nekad radio, on je uneo tu infekciju nenamerno, došao je da se pozdravi jer je nekad tu radio. Imao je kontakt sa 75 ljudi sa kojima se pozdravio jer je tu radio, nije imao nijedan simptom... To veče je dobio temperaturu, testirao se, prijavio i svih tih 75 ljudi sa kojima se pozdravio odmah su povučeni i posle 14 dana izolacije niko nije oboleo osim jedne medicinske sestre i oni su vraćeni na posao - rekao je dr Ristić naglasivši da su se posle dve nedelje svi zaposleni vratili bez ijednog simptoma.

- Drugu epidemiju uneo je jedan ili dva kardio pacijenta koji su po protokolu Instituta bili dužni da uđu kroz poseban ulaz, prođu rendgen, sve provere i laboratorijske analize jer nije samo test taj koji ukazuje na zarazu nego i promene u krvnoj slici poput leukocitarne formule i sedimentacije. Svi smo mi to učili da i posebna formula leukocita pokazuje da je neko obolelo od virusa. Svi oni su prošli protokol a od ta dva hitna slučaja niko nije imao ni kliničke ni simptome po laboratoriji ili rendgenu. Jedan od te dvojice došao je kao hitan kardio pacijent iz Kraljeva i imao je samo srčane tegobe, primljen je kao hitan i operisan kao hitan. Dva-tri dana posle operacije nije imao nikakve simptome a onda je krenula temperatura i to je bio signal da nešto nije u redu. Testiran je i pokazao se kao pozitivan, a onda je testirano i svih 85 ljudi koji su s njim bili u kontaktu i pacijenti i zaposleni - rekao je dr Ristić naglasivši da je jasno svima da korona može da uđe u zdravstvene ustanove i pored svih testova i preventivnih mera. On je dodao i da Institut ima tu sreću da baš tu radi jedan od vodećih infektologa dr Mijomir Pelemiš koji je prošao nekoliko ovako velikih epidemija i koji ih je učio i kako se pravilno skidaju, rukavice, mantil, druga oprema jer i tu postoji velika mogućnost zaraze.

Dr Ristić je rekao da od tih testiranih veliki broj nije imao nijedan jedini simptom ili tegobe, da se čuju sa svima njima, neki su na Sajmu, neki u izolaciji i da nijedan nije za respirator.

