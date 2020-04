APRILSKA KLACKALICA, PROLEĆE SE VRAĆA SUTRA: Od jutarnjeg mraza do 22 u plusu! Za vikend i do 25, a na Vaskrs obrt!

BEOGRAD - U Srbiji će sutra ujutru biti hladno, mestimično sa slabim mrazem, a u toku dana pretežno sunčano i toplije sa najvišom temperaturom do 22 stepena.

foto: Ana Paunković

Najniža temperatura biće od -3 do 5, a najviša od 19 do 22 stepena, saopštio je AMSS. U Beogradu će ujutro biti hladno sa slabim prizemnim mrazem. U toku dana sunčano i toplije. Najniža temperatura od 1 do 4, a najviša oko 20 stepeni.

Prema izlgedima za narednih sedam dana, do kraja sedmice toplije. U petak ujutro i pre podne malo do umereno oblačno, a posle podne sunčano.

foto: RHMZ Printscreen

Za dane vikenda promenljivo oblačno, u subotu suvo sa dužim sunčanim intervalima, a u nedelju sa pojavom kiše i pljuskova sa grmljavinom. Početkom naredne sedmice malo svežije uz razvedravanje, a nove padavine očekuju se najpre u utorak na jugu Srbije, a od srede i u ostalim krajevima.

(Kurir.rs/Tanjug)

