RAD U VANREDNIM OKOLNOSTIMA ZARAD IZVANREDNE KAFE!

Vanredne okolnosti u kojoj se našao ceo svet svakog od nas je podsetila koliko je važno da budemo odgovorni, solidarni i strpljivi. Sa druge strane, navela nas je da razmišljamo o tome na koji način možemo da ostanemo smireni, bliski i zadržimo dobro raspoloženje. A to je podjednako važno. Svako je pronašao svoj mali kućni ritual koji uspešno vraća osmeh na lice, pruža neophodnu dozu pozitivne energije i podseća nas na to da život čine one male svakodnevne stvari. Stvari zbog kojih se osećamo bolje i koje nas zbližavaju sa dragim ljudima. To je onaj neprikosnoveni osećaj da možemo da računamo na podršku bližnjih i prijatelja, sa kojima i dalje možemo da popijemo šoljicu omiljene kafe i uživamo u dugim i značajnim razgovorima. Onaj osećaj koji nam govori da nikad nismo sami.

Čini se da sada, možda više nego ikada, razmišljamo o drugim ljudima i među njima nalazimo one kojima dugujemo zahvalnost i prema kojima iskazujemo neizmerno poštovanje. To su oni „super ljudi“ koji su uvek tu kada su nam potrebni iako toga nekad nismo ni svesni. To su oni koji misle na nas, koji nam ukazuju na to da nismo sami i uče nas da cenimo sve ono što se do sada nekako podrazumevalo. Gotovo smo sigurni da svako od nas ima nekog svog heroja, mamu, tatu, brata, baku, tetu iz prodavnice, deku sa pijace, ali i one koji se trenutno nalaze na svojim radnim mestima, u proizvodnim pogonima i omogućavaju da naš dan bude ispunjen svim onim navikama koje nam pružaju sigurnost i osećaj da će sve biti u redu.

Dok pristavljamo još jednu džezvu ili dok držimo omiljenu šoljicu kafe u rukama vreme je da se zapitamo ko su ti ljudi koji nam i u ovim okolnostima omogućavaju da začinimo dan aromom na koju smo navikli. Jedan od njih je i Srđan Sekanić, smenovođa u proizvodnom pogonu Grand kafe. Njegova predanost poslu je jedan od razloga zbog kojeg svi mi i u vanrednim okolnostima uživamo u šoljici kafe na kakvu smo navikli jer on kontroliše čitav proces proizvodnje u pogonu – od prženja, preko mlevenja do pakovanja u kesice kafe. Zvuči kao dosta posla, zar ne? Njegovo tajno oružje je to što pre svega voli to što radi i što neguje pozitivnu atmosferu gde god da se pojavi pa je tako zalužan i za brojne osmehe ljudi oko sebe. On ima snage da i nakon uspešnog i napornog radnog dana provede još nekoliko sati u virtuelnoj „školskoj klupi“ i učestvuje u rešavanju domaćih zadataka, a tokom „školskog odmora“ ponovo osmišljava neku novu porodičnu igrariju i sa pravom, nosi titulu super-tate.

Teodora Jovanović, tehnolog u proizvodnji Grand kafe, svoj posao i danas obavlja posvećeno, na isti način, samo uz pojačane higijenske i druge mere predostrožnosti na radnom mestu. Pored uobičajenog posla tehnologa, u ovim trenucima se dodatno angažovala da bezbedno doveze i odveze grupu kolega iz smene, a usput ih ponudi i slatkišima koje sa zadovoljstvom pravi ovih dana i za svoje ukućane. Večernje sate porodično provodi u virtuelnom pozorištu Atelje 212, i sa kauča gledaju neku od kultnih predstava. Teodora je sa nama podelila jednu malu tajnu – a to je da je presrećna što konačno može da pije omiljenu domaću kafu tokom trajanja predstave.

Raco Sićović, zadužen za tehničko održavanje u Grand kafi, kada završi sa poslom pronalazi način da se prilagodi novonastaloj situaciji. Sada nekako nađe više slobodnog vremena da obavlja različite poslove u svom dvorištu. Prema njegovim rečima, svaki dan uspe da sredi i popravi nešto što je već mesecima odlagao.

Njegov kolega, Dragan Vurdelja, operater pakerica u Grand kafi, kada nije na poslu, nalazi kvalitetnu razonodu u svom domu. Potpuno se posvećuje svojoj porodici. Po dolasku kući prvo popije jednu popodnevnu kafu, kako bi imao dovoljno energije da se igra sa svojim mlađim ukućanima, ali i ostao budan da odigra partiju remija ili da odgleda dobar vestern.

Ovo je i odgovor na pitanje kako to da ljudi koji u ovakvim okolnostima odlaze na posao imaju volju, želju i snagu da ga obavljaju odgovorno i predano. Ključ rešenja je u kvalitetno provedenom slobodnom vremenu i u par gutljaja sveže mlevene domaće Grand kafe, koja puni baterije i vraća osmeh na lice. A dodatni motiv svakog od njih je svakako i spoznaja da svojim radom, svojim potrošačima ne uskraćuju omiljene male rituale uz Grand kafu i pružaju osećaj da nikad niste sami.

