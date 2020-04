VLADIKA MILEŠEVSKI ATANASIJE RAKITA ZA KURIR: Ne dovodite u rizik ni sebe ni druge!

Pozvao bih vernike da Vaskrs proslave s Hristom - to je najbitnije. Budimo svesni Hristove pobede, budimo radosni zbog nje, a to možemo na bilo kom mestu!

Ovo je u vaskršnjem intervjuu za Kurir poručio vladika mileševski Atanasije Rakita, savetujući vernike kako da obeleže najveći hrišćanski praznik, s obzirom na to da zbog policijskog časa neće imati mogućnost da odu na vaskršnju liturgiju.

Kako crkva gleda na to što vernici neće moći da posete hramove i pričeste se za Vaskrs? Da li se to može smatrati grehom?

- Nije njihov greh ako su sprečeni da odlaze u hram. Pozvao bih one koji ne mogu da posete hram da naročito iskoriste vreme čitajući Sveto pismo i molitve, posebno Vaskršnje tropare. Primećeno je da čak i hrišćani nedovoljno poznaju Jevanđelje Hristovo i druge knjige Svetog pisma, pa eto prave prilike da upotpune svoje znanje.

Šta biste poručili onima koji kažu da im je dosadno u izolaciji i onima koji krše preporuke i mere Vlade, svesno rizikujući svoje i tuđe zdravlje, ali i život?

- Treba da cenimo zdravlje kao dar Božji i projavu ljubavi Božje, i da čuvamo zato u blagodarnosti i svoje vlastito zdravlje i zdravlje drugih ljudi. Tako bismo postupali razumno i ne bismo dovodili u rizične situacije ni sebe ni druge. Ako bismo sebe zaposlili duhovnim radom i drugim pozitivnim kućnim poslovima, onda bi nam to vreme bilo osmišljeno i ne bi nam bilo dosadno. Zato crkva preporučuje da sebe konstruktivno uposlimo.

Da li podržavate mere koje su donele struka i država, šta još može pomoći u borbi protiv ovog virusa?

- Sada je vreme kada čovečanstvo naročito treba da iskoristi sva pozitivna znanja i iskustva i iz nauke i tehnike i iskustvo crkve. Vodeći crkveni jerarsi u celome svetu potrudili su se da daju svoj doprinos i pružili su mudro pastirsko iskustvo, koje je dostupno javnosti. Svaka struka može dati svoj doprinos. Pravoslavna crkva, pored tih ljudskih mera, naročito upućuje na Boga, da se njemu obraćamo i da od njega pomoć tražimo u mudrosti, hrabrosti, istrajnosti, ljubavi...

Da li ćemo se izboriti sa ovim iskušenjem?

- Crkva veruje da će čovečanstvo izaći ojačano iz ovog stradanja. Da bi se to dogodilo, potrebno je zadržati i pojačati veru u vaskrslog Hrista, koji je nadmoćao sve ono što ugrožava čoveka i što narušava njegov život: greh smrti i đavola. Treba da uvidimo da greh čoveku škodi, a da mu je Bog potreban. Greh je izvorni neprijatelj ljudskog života. Ako čovečanstvo to shvati prilikom proslavljanja ovog Vaskrsa, to proslavljanje treba smatrati uspelim čak i onda ako Vaskrs budemo slavili u praznim hramovima ili usamljeni u svojim domovima, a s Hristom u umu i srcu. Recimo zato sa apostolom Pavlom: Ništa nas neće rastaviti od ljubavi Hristove: ni žalost, ni bolest, ni teskoba.. - Pomolimo se Bogu da izgna smrtonosni virus koronu i da obraduje celo čovečanstvo dajući mu život i zdravlje! Hristos vaskrse! Vaistinu vaskrse!

PRAZNIK VASKRŠNJA PORUKA VERNICIMA Sagledajmo šta je to što naš život ugrožava Šta poručujete vernicima za ovaj Vaskrs, koji dočekujemo u jeku epidemije koronavirusa? - Epidemija koronavirusa poziva nas da dublje sagledamo smisao praznika. Tema praznika Vaskrsenja jeste život čovekov, a ovom epidemijom upravo život je napadnut. Najdostojnije i najpotpunije ćemo proslaviti ovaj Vaskrs ako uspemo da prepoznamo šta je to što naš život ugrožava i onda prema tim činiocima zauzmemo pravi odnos. Po Svetom pismu i molitvama koje čitamo u našim pravoslavnim hramovima, ono što ugrožava ljudski život jesu gresi, i greh je najsmrtonosniji virus. Tako je zadatak ovogodišnjeg praznovanja pre svega da prepoznamo šta nas ugrožava, od čega stradamo, od čega je potrebno izbavljati čovečanstvo.

Kurir.rs/ Mina Branković

