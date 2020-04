DRŽAVA ĆE DATI JOŠ 2 MILIJARDE ZA TURISTIČKE VAUČERE: Vučić, ipak, pozvao da se ne žuri na godišnje odmore

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je večeras dodatne dve milijarde za turističke vaučere i pozvao građane da obiđu Srbiju. On je za TV Pink kazao da su dodatna sredstva za vaučere predviđene kako bi svi penzioneri i nezaposleni mogli da planiraju da putuju po Srbiji.

Kazao je da, posle prevazilaženja krize, baš i nije na prvom mestu "juriš" na odmore.

"Nismo dovoljno uradili, da bi jurili na godišnje odmore", istakao je Vučić i istakao da tu ne misli na lekare i druge koji su radili. Pozvao je da se ne žuri na godišnje odmore, a ako se ide - da se ide po Srbiji.

Kazao je da može da reklamira najmanje 500 mesta u Srbiji, te je naveo da postoje novoizgrađeni hoteli na Fruškoj Gori, koji su bolji od slovenačkog Čateža, gde mnogi naši idu. Dalje je naveo Vrnjačku banju, za koju je rekao da je bolja od Baden Badena, Sokobanju, Rtanj, Zlatibor, Kopaonik, Staru Planinu, Borsko jezero, Srebreno jezero, Taru.

"Mnogo predivnih mesta. To ljudi treba da vide", kazao je on.

Najavio je i da će muzeji, prvi od kulturnih ustanova, početi da se otvaraju od 27.aprila. U muzeju će, kako je dodao, zaposleni morati da nose maske.

Pozvao je građane da dođu i u Beograd, podsetio da imamo odlična vina, koja mogu da se takmiče sa najboljima u svetu.

"Obiđite Srbiju da upoznate koliko je to divna zemlja. Zemlje koje nemaju more Bog je darovao sa svim drugim", kazao je on.

Ukazao je da Srbi ostavljaju 1,4 milijarde u inostranstvu, i pozvao ih da barem 400 miliona ostave u Srbiji.

"U Beču je bilo 99 odsto Srba, a u Gamzigradu, na primer, samo 2 odsto", zaključio je on.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir