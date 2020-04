CRKVA POSLUŠALA DRŽAVU, ZAŠTITILA ŽIVOTE VERNIKA! Ujedinjeni u borbi protiv koronavirusa!

Srpska pravoslavna crkva poslušala je preporuke vlasti i struke - liturgije su prvi put na Vaskrs služene bez prisustva vernika, i na taj način je pokazala odgovornost i jedinstvo s državom u ovoj nezavidnoj situaciji izazvanoj pandemijom koronavirusa, ocenjuju sagovornici Kurira.

Iako sveštenicima nije bilo lako da služe u pustim svetinjama, kao ni vernicima da propuste vaskršnju liturgiju, i jedni i drugi su u najvećem broju ispoštovali mere zabrane kretanje, a liturgije su praćene putem televizije iz domova!

Žrtvovanje za bližnjeg

Teolog Miloš Stojković rekao je za Kurir da se SPC najodgovornije ponela i time pokazala da je uvek uz svoju državu i svoj narod, kao i da ume da ga zaštiti i sačuva. - U periodu proslave Vaskrsa crkva i vernici pokazali su najpre, poštujući sve mere, da umeju da se žrtvuju za bližnjega svoga, jer za jednog pravoslavnog hrišćanina nema teže stvari nego da ne ode na liturgiju. Mi smo sada kao Hrist dopustili da se žrtvujemo zarad pobede života i zarad pobede ove pošasti, jer nema veće svetinje od života - naveo je Stojković, koji smatra da je crkva na ovaj način zaštitila živote i onih koji bi, da je bilo dozvoljeno služenje liturgije uz prisustvo vernika, to zloupotrebili.

Složni

- Takođe, pokazali smo prvi put u novijoj istoriji Srbije tako jako i snažno da su država i Crkva na istom zadatku, da zajedno štitimo narod i otadžbinu. Treba da budemo složni i jedinstveni i kada prođe ova pošast, a ne samo dok traje nevolja - istakao je Stojković.

Episkop požarevačko-braničevski Ignjatije Midić naglasio je za Kurir da su Crkva i država pokazali jedinstvo, kao i da ga to raduje. - Crkva je apsolutno uvažila preporuke struke i državnih vlasti, Crkva nije to shvatila kao da oni žele da urade nešto protiv Crkve, nego jednostavno da zašite ljude. Ti zdravstveni ljudi su članovi Crkve, Gospod tako pomaže preko ljudi, samo ima neku svoju službu, kao i državnici. Sve je to potrebno za naš život, važno je da shvatimo da ne možemo jedni bez drugih - zaključio je vladika Ignjatije.

Sociolog Vladimir Vuletić rekao je za Kurir da je gledanost prepodnevne liturgije na televiziji bila oko 2,6 odsto, što zapravo govori o razmerama zainteresovanosti građana za crkvena pitanja: - Kada je reč o ponašanju Crkve, nesumnjivo da je Srbija zemlja u kojoj ona nije iznad države i da se preporuke i zakoni odnose na sve, pa tako i na Crkvu i vernike. U tom smislu je očekivano bilo da se Crkva ponaša u skladu sa merama i zakonima. Očigledno je da su u Crkvi postojale različite struje i debate, ali se pokazalo da je ipak postignut određen konsenzus i ono što je patrijarh rekao.

Retki primeri Išli u crkvu, igrali i kolo Prekršivši policijski čas, u Čačku i Valjevu su pojedini vernici prisustvovali ponoćnoj vaskršnjoj liturgiji. Pojavio se i snimak iz porte manastira Fenek u Jakovu, gde se na Vaskrs okupila grupa vernika koji su čak igrali i kolo. foto: Printscreen

Privedena nakon pričešća Mora da plati 50.000 dinara Milica Stamenković iz Pirota požalila se na Fejsbuku kako je privedena na Vaskrs i kako je osuđena na 50.000 dinara kazne zato što je išla u crkvu na pričest. - Kako ste prošli vi koji ste išli na pričest? Mene su priveli u povratku kući, onda su nas maricom odvezli u sud i sudili po hitnom postupku - napisala je ona.

