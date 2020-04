ŽIVOT SE VRAĆA U SRBIJU, OVO JE PLAN MERA: Zanatlije i pijace se otvaraju, a evo kad će kafići i prevoz! OVE MERE OSTAJU

Posle najdužeg policijskog časa tokom uskršnjih praznika, od čak 84 sata, građani Srbije će već od utorka početi da osećaju popuštanje rigoroznih mera protiv širenja koronavirusa.

Vlada Srbije je, prateći procene medicinske struke, juče usvojila nova pravila po kojima je penzionerima dozvoljena polusatna šetnja, a ostalima je zabrana kretanja skraćena za jedan sat - policijski čas će, umesto u 17, počinjati u 18 i trajaće do pet sati.

Uz to, u utorak će svoja vrata otvoriti zanatske i uslužne radnje, ali ne i one koje podrazumevaju blizak kontakt s mušterijama.

MERE KOJE OSTAJU: Ne menja se pravilo za odlazak u prodavnicu starijih od 65 godina (petkom ili subotom)

Posle više od mesec dana zabrane kretanje, stariji od 65 godina moći će da idu u polusatnu šetnju u periodu od 18 do jedan sat iza ponoći, i to svakog utorka, petka i nedelje, ne dalje od 600 metara od mesta stanovanja. Ukoliko epidemiološka situacija dozvoli, penzionerima će biti omogućena svakodnevna šetnja. Oni će i dalje imati poseban termin za nabavku namirnica petkom od četiri do sedam sati ili subotom od tri do osam časova, u zavisnosti od odluke koliko će trajati policijski čas tokom vikenda.

Predsednik Aleksandar Vučić je objasnio kako će pojedini segmenti iz nedelje u nedelju biti vraćani u normalan tok, ali uz stroga pravila distanciranja i zaštitne mere, poput maski, rukavica i dezinfekcionih sredstava. Kako je upozorio, ukoliko se situacija s virusom pogorša, rigorozne mere će odmah biti vraćene.

Relaksiranje strogih pravila osetiće i ekonomija. Tako će od sutra (utorak) biti otvorene zanatske radnje - od krojača i obućara, vulkanizera, servisera, auto-mehaničara, do prodavnica tehničke robe i građevinskog materijala, auto-škola, knjižara... Vlada je juče pozvala poslodavce u oblasti građevinarstva da već danas nastave rad u punom kapacitetu.

Stroga kontrola

Planirano je da od 27. aprila počnu s radom radnje i frizerski saloni, i to prvo sve male radnje, osim onih u tržnim centrima, a zatim i ostale. U periodu do 4. maja očekuje se da prorade saloni, radnje i teretane, koje se prostiru na manje od 300 kvadratnih metara, dok se 11. maj okvirno navodi kao dan kada bi svoja vrata mogli da otvore i tržni centri, hoteli, banje i drugi turistički centri, kao i fabrike.

- Što se tiče fabrika, treba da se spreme da već od 4. ili 11. maja krenemo na posao. Fabrike u Češkoj i Nemačkoj počinju da rade, a potrebni su im delovi i ne smemo da zaostajemo - poručio je Vučić.

Između 4. i 11. maja najverovatnije će ponovo raditi i kafići i restorani, i to uz stroga pravila distanciranja.

Gradski i međugradski saobraćaj biće ponovo uspostavljen po fazama, a otvaranje aerodroma podrazumevaće strogu kontrolu zbog opasnosti od unošenja virusa spolja.

- Otvaranje međugradskog saobraćaja, kao i avio-saobraćaja, ići će postepeno, ali gledamo da ide što kasnije - rekla je dr Darija Kisić Tepavčević, uz upozorenje da je otvaranje granica „potencijalno unošenje rezervoara zaraze“.

Optimizam predsednika SPREMNI SMO ZA POBEDU NAD VIRUSOM! foto: Instagram/buducnost srbije Predsednik Aleksandar Vučić oglasio se optimističnom porukom za građane. On je, uz fotografiju magacina s medicinskom opremom na svom zvaničnom Instagram profilu Budućnost Srbije napisao: - Magacini sa našim medicinskim aparatima i zdravstvenom opremom prepuni u ovom trenutku. Potpuno smo spremni za pobedu nad kovidom-19. Živela Srbija!

Nikola Nikodijević GRADSKI PREVOZ POSTEPENO DO NORMALE foto: Tanjug/Zoran Žestić Predsednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević je objasnio da Grad s Privrednom komorom Srbije prati koliki broj ljudi ima radnu obavezu i shodno tome određuje broj potrebnih vozila za funkcionisanje gradskog saobraćaja. - Kako se bude povećavao broj radno angažovanih ljudi na teritoriji grada, tako će se povećavati i broj autobusa na ulici, odnosno polazaka gradskih linija. Gradski prevoz ne može odjednom da bude vraćen u normalno funkcionisanje, već će se čitav proces odvijati po fazama - naglasio je on.

Mere koje ostaju na snazi ŠETNJA LJUBIMACA PO STAROM Vlasnici kućnih ljubimaca imaće mogućnost da ih prošetaju kao i do sada, radnim danima i subotom u periodu od 23 časa do jedan iza ponoći u trajanju od 20 minuta, kao i nedeljom od osam do 10 časova pre podne i uveče od 23 časa do jedan sat iza ponoći na 200 metara od kuće. Osobe sa zastojem u razvoju i jedan njihov pratilac i dalje mogu u bilo koje vreme policijskog časa da prošetaju najdalje 200 metara od adrese stanovanja.

PLAN UBLAŽAVANJA MERA KORAK PO KORAK OD SUTRA foto: Beta/Dragan Gojić Policijski čas je skraćen i traje od 18 do 5 časova

Penzioneri mogu u šetnju utorkom, petkom i nedeljom, i to po pola sata u periodu od 18 sati do jedan iza ponoći, najdalje 600 metara od kuće

Počinju s radom građevinari i zanatlije (obućari, krojači, auto-mehaničari, vulkanizeri, servisi, knjižare, prodavnice tehničke robe i građevinskog materijala, auto-škole...)

Zelene pijace i u otvorenom i u zatvorenom prostoru ponovo otvorene, uz obaveznu primenu svih mera zaštite protiv širenja koronavirusa

Ostaje pravilo za odlazak u prodavnicu starijih od 65 godina (petkom ili subotom) foto: Tanjug/Dragan Kujundžić OD 27. APRILA • Otvaraju se pojedine male radnje i saloni, ali ne i one u tržnim centrima OD 4. MAJA Otvaraju se frizerski i kozmetički saloni, teretane i druge radnje koje imaju manje od 300 kvadratnih metara

Uspostavlja se međugradski saobraćaj

Fabrike počinju s radom

Otvaranje kafića i restorana između 4. i 10. maja OD 11. MAJA • Otvaranje hotela, tržnih centara, banja, aerodroma

