UVEK DOSTUPNA ŠOLJICA PUNA KAFE: Važni mali rituali

Svi mi se danas manje ili više uspešno snalazimo u vanrednim okolnostima. Svoj radni dan možda nešto drugačije organizujemo, prilagođavamo kutak u kući za obavljanje posla, a nakon toga pronalazimo način da se opustimo i zabavimo kod kuće. Oni delovi dana predviđeni za opuštanje su vrlo često rezervisani i za šoljicu omiljene kafe, a uz to i za razgovor sa ukućanima. Nakon toga uglavnom sledi i poziv onima sa kojima sa zadovoljstvom negujemo kontakt „na daljinu“ i sa kojima delimo svakodnevne uspehe, savete, brige i sve ono što taj odnos čini bliskim i potpunim. Da, to su oni važni mali rituali koji nam pomažu da se lakše prilagodimo i što je najvažnije steknemo osećaj da nikad nismo sami.

Jedan od rituala koji može da upotpuni tu važnu vezu sa sopstvenim mislima i obogati odnos sa dragim ljudima je upravo šoljica omiljenog napitka. Kafa je i dalje važan sastojak radnog jutra ili relaksiranog popodneva, a neki ljudi su zaslužno što se ona danas nalazi u našim domovima. Dejan Stanković, rukovodilac logistike u Grand kafi, jedan je od ljudi koji se i danas stara o tome da se u magacinu Grand kafe nalazi dovoljno kafe i da se ta kafa nađe na policama gde je dostupna svima nama. On je unapred spreman za sve vanredne okolnosti i one ne mogu previše da ga iznenade. Čitav tim sa kojim on vredno radi i u uobičajenim okolnostima ima jasan plan na koji način može da predupredi sva dešavanja koja potencijalno mogu da utiču na zastoje tokom procesa nabavke sirovina i repromaterijala. Njihov zadatak je i sada, i svakog drugog dana, da obezbede dovoljnu količinu sirovina za kontinuirani rad proizvodnje i neophodnu količinu gotovog proizvoda za dalju distribuciju. Zahvaljujući Dejanu i njegovim kolegama, kesice kafe su i danas dostupne svim potrošačima u zemlji i regionu, ali i u dalekoj Americi i Australiji gde se podjednako uživa u omiljenom mirisu i ukusu.

Dejan sa istim entuzijazmom i zadovoljstvom ispunjava i sve svoje porodične aktivnosti. Nakon povratka kući provodi kvalitetno vreme sa svojom petočlanom porodicom i vreme posvećuje školskim obavezama i dečijim aktivnostima. Domaći zadaci ga čekaju sa starijim delom ekipe, a sa najmlađim članom iznova gradi kule od kocki, postavlja šine za lokomotivu i gleda crtaće. „Out of stock“ je izraz koji često može da se čuje i u njegovom domu, jer se dešava da u toku noći nestanu sve zalihe omiljenih serija pa ih je odmah potrebno dopuniti kako bi se spremno dočekao deo večeri namenjen za odmor i relaksaciju. Vrlo rado sa punim kesama namirnica odlazi do starijih članova porodice, nakon čega uglavnom sledi dug telefonski razgovor, uglavnom uz šoljicu kafe.

Zahvaljujući Dejanu i njegovim kolegama naše šolje su do vrha pune i ne moramo ni na trenutak da razmišljamo o „rezervnom planu“ jer ga oni imaju i za sve nepredviđene okolnosti. Zbog toga ćemo i danas, kao i svakog narednog dana imati neophodne količine kafe u našim domovima, na našim policama i u našim šoljicama. Kafa ostaje deo naših svakodnevnih rituala, ona je uvek tu da upotpuni dan, začini razgovor sa dragim ljudima i da nas podseti da nikad nismo sami.

