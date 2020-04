NEĆE VRUĆINA UBITI KORONU, VEĆ OVO! Direktor RHMZ objasnio kako će naredni dani uticati na virus!

On pre svega navodi da se u naučnim krugovima odavno se istražuje povezanost gripa i mnogih drugih oboljenja sa aktivnošću Sunca.

- Poznata je činjenica da UV zračenje i povremeni kratkotrajni impulsi X zraka iz spektra Sunčevog zračenja, u povećanim vrednostima, predstavljaju faktor rizika po zdravlje ljudi, ali i mikroorganizama (virusa), te ova zračenja na neki način “dezinfikuju” atmosferu što predstavlja njihov pozitivan uticaj. Njihova potencijalna energija zavisi od aktivnosti Sunca koje ima ciklični karakter (prosečna distanca između dva minimuma/maksimuma Sunčeve aktivnosti kreće se oko 11 godina). Pandemija vezana za koronavirus razvila se u periodu najmanje vulkanske aktivnosti Sunca (koji egzistira već oko dve godine), kao što je i pandemija gripa H1N1 nastala 2009. godine, takođe u periodu minimuma Sunčevih aktivnosti, pri čemu je svakako prisutan i uticaj drugih uslova pa se ne sme donositi jednozačan zaključak. Uticaj UV zračenja ogleda se i kroz uticaj na stvaranje D vitamina - objašnjava Nikolić i dodaje:

- Sa druge strane, samo deo raspoloživog UV zračenja dospeva do tla, a što zavisi od astronomskih (upadnog ugla Sunca, tj. godišnjeg doba) i meteoroloških (oblačnosti) uslova. Od potencijalno raspoloživog, više UV zraka prodire do tla pri vedrom (sunčanom) vremenu, i to više u letnjem nego u zimskom periodu. Aktivnost Sunca sada je u blagom uzlaznom trendu, maksimum se očekuje oko 2025. godine, ali nas zato neposredno očekuje period sa dosta sunčanih dana i dužim trajanjem potencijalno raspoloživog UV zračenja, koje će (a ne temperatura) za posledicu imati uticaj na srazmerno smanjenje broja virusa. UV indeks je samo pokazatelj prodornosti postojećeg UV zračenja do tla; kada je sunčano vreme, indeks je veliki, kada je oblačno, indeks je mali. U narednim danima, osim utorka, prognozira se UV indeks u intervalu 5 - 7, pa je sa meteorološkog aspekta, prognoza vremena relativno povoljna za dalji pad intenziteta pandemije u Srbiji, uz poštovanje preporuka nadležnih - objasnio je Nikolić.

Kurir