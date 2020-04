100 EVRA PENZIONERIMA OD 15. MAJA, A ZA OSTALE... Siniša Mali otkrio da će se građani izjasniti!

Mali je kazao da je mera pomoći građanima dobra, jer će se svakako vratiti u privredu Srbije.

"Mi ćemo sutra na sednici Vlade usvojiti rebalans budžeta koji će uključiti sve ove ekonomske mere i već prve nedelje maja kreće isplata minimalaca. Takođe usvajamo uredbu o 100 evra svakom građaninu Srbije. Automatski svim penzionerima, 1,7 miliona i svima koji primaju socijalnu pomoć ćemo automatski uplatiti po 100 evra. Počinjemo od 15. maja, a onda ćemo preostalim punoletnim građanima dati mogućnost da se prijave da li žele 100 evra", rekao je on.

Ministar je dodao je da će se to potvrđivati telefonom, jer je prethodnih dana čuo da mnogi ne žele tu pomoć.

"Ceo svet se suočava sa najvećom ekonomskom krizom ikada, mi smo izašli sa jakim, snažnim i sveoobuhvatnim merama podršci privredi", rekao je on za televiziju Pink.

On je kazao da je Srbija u roku od 12 dana izašla sa merama podrške našoj privredi, i to sa 600,8 milijardi dinara, to je polovina našeg godišnjeg budžeta.

"Samo šest zemalja izašlo sa takvim velikim merama, samo SAD, Kina, Francuska, Nemačka, Velika Britanija možda još neka zemlja i Srbija", rekao je on.

Prema njegovim rečima, država je zbog ekonomske snage mogla da preuzme teret krize.

"Ne bi bilo šanse da te mere nismo srpoveli i reforme, da imamo snagu da sa 5,1 milijarde evra podržimo našu ekonomiju da prebrodi ovu krizu", rekao je Mali.

On je poručio privrednicima da očekuje od njih da pomoć iskoriste.

"A onda ćemo zajedno, polako, kako se granice budu otvarale, kako se privreda bude kretala da vidimo da li negde možemo još da pomognemo", poručio je Mali.

Prema njegovim rečima, mere su zajednički donete, uz "jedinstvo i solidarnost" koje je potrebno sada izvući iz sebe.

"Mi se borimo na dva fronta, jedan nam je borba za ekonomiju, a drugi za živote", kazao je on i dodao da Srbija uspeva na ta oba fronta prevashodno zahvaljujući predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Mali je rekao da se u SAD i drugim zemljama govori o tome da ekonomija što pre mora da se otvori, te da je potrebno, da atletskim rečnikom rečeno, "uđemo u pucanj".

"Da budemo sprmni ovim merama i da u pucanj krenemo i što pre krenemo da trčimo", ocenio je on

Kako je naveo, već strane firme iz Francske i Nemačke zovu da pitaju kada će privreda početi sa radom u Srbiji zbog firmi koje ovde rade za njih.

Kurir.rs/B92

Foto Shutterstock

Kurir