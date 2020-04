RESTRIKTIVNE MERE JOŠ DVE NEDELJE, A ONDA NA POSAO Vučić: Pripremite se, Srbija počinje da radi! Od 4. maja otvaramo SVE

I ovog vikenda na snazi će biti policijski čas! Zabrana kretanja počinje danas u 18 i trajaće do ponedeljka u 5 sati, najavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Možete da se ljutite na mene koliko hoćete. Slušao sam lekare juče i prekjuče, kao i svih ovih dana, i oni su za to da se produži zabrana kretanja još najmanje dve nedelje, posebno vikendom, kada su najveće gužve - objasnio je juče Vučić prilikom otvaranja obnovljene bolnice VMC na Karaburmi u Beogradu.

Cena nediscipline

Kako je upozorio, danas plaćamo cenu nediscipline od pre 21 dana, kada je bilo mnogo ljudi na ulicama tokom vikenda. - Što danas imamo bolje rezultate zaslužni su dobri vikendi od pre dve i jedne nedelje. Nema popuštanja, iako se epidemija smiruje. Na to su veliki uticaj imala poslednja tri i po dana zabrane kretanja. Očekujemo da se ti rezultati tek dodatno potvrde u danima pred nama - objasnio je on.

Zbog toga se planira i postepeno vraćanje saobraćaja u normalu, kako gradskog, tako i međugradskog. - Ako bude sve u redu, uzmite sve uslovno, očekujem iza 1. maja delimičnu obnovu avio-saobraćaja, krenućemo i sa delimičnim otvaranjem međugradskog saobraćaja, a iza 4. maja i sa delimičnim otvaranjem gradskog prevoza. Nećemo ići sa 100 odsto kapaciteta, pratićemo da ne bude gužvi, ali će tu morati da budu najrigoroznije mere, maske svakako. Gužve ćemo gledati da izbegnemo - najavio je Vučić.

On je podsetio da sledeće nedelje počinju da rade ostale radnje, a od 4. maja „i sve ostalo“.

Privredni rast

- Pripremite se da počnemo da radimo - poručio je on, uz napomenu da 80 odsto Srbije nije radilo tokom vanrednog stanja.

Procena MMF je da će Srbija najpovoljnije proći kada je reč o privrednom rastu, napomenuo je predsednik. - Neki misle da privredu prerano otvaramo, ali naša privreda mora kao raketa da krene. Moramo da ubrzamo javne investicije da bismo povećali BDP. Daćemo sve od sebe da privredni rast ide - 1, - 1,5 odsto, čak i bolje od procene MMF. Ako možemo da ubrzamo radove, da „Putevi Srbije“ krenu brže, jer su spavali. Radili su, ali nisu dovoljnim intenzitetom - objasnio je on.

Vučić je najavio da će se izlaziti sa rebalansima budžeta i da će Srbija gledati da ne pređe deficit od sedam odsto da bismo mogli sve mere da sprovedemo.

Srpski predsednik juče se javno zahvalio sportistima Novaku Đokoviću, Marini Maljković, Vladimiru Štimcu i svima koji su pomagali da Srbija dobije respiratore i drugu medicinsku opremu. - To je velika stvar i tako to radite kada je država ugrožena. Zato im hvala na svemu - rekao je on. Vučić je kazao i da je veoma ponosan na posao države u procesu nabavke respiratora, a podatke o tome koliko je nabavljeno i po kojoj ceni država će, kaže, objaviti kada proces nabavke bude završen.

Odgovarajući na pitanje o tome zašto su lekari krivi i zašto su meta napada, Vučić je rekao da misli da dr Predrag Kon nikada nije glasao za stranku koju on vodi, ali da je izneo pohvale na račun vođenja države u ovom trenutku. - Neću da dozvolim da lekare napadaju oni koji za državu nisu uradili ništa. Ti lekari su heroji i oni će od svoje države dobiti priznanja koja zaslužuju - naglasio je on.

POSTEPENO: PRVO OTVARANJE GRANIČNIH PRELAZA

Ko radi ili ima zemlju van Srbije može preko granice

foto: EPA/ROBERT GHEMENT

Državljani Srbije i Mađarske ponovo mogu da prelaze granicu između dve zemlje, i to na tri granična prelaza, a mera se odnosi na one koji žive u pograničnom delu, u zoni od 50 kilometara od granice, saopštili su juče šefovi diplomatija Srbije i Mađarske Ivica Dačić i Peter Sijarto. U razgovoru za Kurir Dačić kaže da prelazak granica važi i za druge granične prelaze - ka BiH, Makedoniji, Rumuniji, Bugarskoj. - Ovo važi za sve zemlje s kojima se graničimo. I to kao malogranični prelasci. Onaj ko živi do 50 kilometara od granice, a radi ili ima zemlju preko granice, može slobodno da prelazi bez ograničenja - pojašnjava Dačić. Što se tiče potpunog otvaranja granica, ono je i dalje neizvesno, ali prema našim nezvaničnim saznanjima, postoji mogućnost da prva popuštanja krenu u maju, i to unutar Evropske unije, dok bi šire moglo da se očekuje u junu. Kad je reč o vrtićima, prognoze zavise isključivo od odluke struke, a prema najavama gradske uprave Beograda, svi vrtići su potpuno dezinfikovani i mogu da počnu s radom u roku od 24 sata od trenutka odluke Vlade.