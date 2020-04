PROBA MALE MATURE: Osmaci danas polažu onlajn kombinovani test

OD 8 DO 21.30

Test sa pitanjima iz biologije, hemije, fizike, istorije, geografije, prvo će rešavati đaci iz Vojvodine od 8 do 12 sati, zatim sledi Beograd od 12 do 16, a učenici ostatka Srbije moćiće da pristupe platformi "Moja škola", od 16 do 21.30 sati.

Svrha testiranja je da učenici steknu uvid da li su napredovali do očekivanih standarda postignuća u predmetima koji su obuhvaćeni završnim ispitom i da u odnosu na rezultate probnog završnog ispita, po potrebi, dodatnu pažnju posvete određenim oblastima u okviru pojedinih predmeta.

Nakon isteka vremena za rešavanje testa (posle 21.30) ponovnim logovanjem na platformu ucenici će moći da vide rešenja zadataka testa koji su tog dana radili.

Analize zadataka sa sva tri testa sa probne male mature biće emitovane na trećem kanalu RTS u subotu od 12 do 14.30 sati.

Analiza testa iz srpskog jezika 12 do 12.45, matematike 12.45 do 13.45 i kombinovani 13.45 do 14.30 sati.

