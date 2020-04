NESTOROVIĆ NAJAVIO UKIDANJE POLICIJSKOG ČASA, EVO I KADA: Otkrio i važne stvari o pušačima A EVO ŠTA KAŽE O NOVAKU!

Pulmolog Branimir Nestorović rekao je da se epidemija koronavirusa u Srbiji završava, te da njegovog ozbiljnog širenja u populaciji više neće biti.

"Mi smo u fazi kada možemo da kažemo da je najgore prošlo i sad možemo da čekamo kraj epidemije, to je negde dve do tri nedelje", rekao je on u emisiji Fokus na televiziji B92.

Prema njegovim rečima, epidemija se bliži svom prirodnom kraju, a 4. nedelja je bila ključna.

"Na samom početku jedna inficirana osoba zarazi još dve osobe, one zaraze po još dve i onda ide eksponencijalni rast. U Španiji je čak taj broj bio 5. Onog momenta kad inficirani čovek zarazi 0,5 ljudi kao kod nas, epidemija počinje da se gasi", pojasnio je on.

On je ocenio da smo "dobar narod", što je vidi iz pridržavanja mera.

Nestorović je kazao da se sada samo razmišlja kako postepeno vraćati život u Srbiji.

"Ja uvek guram malo brže, epidemiolozi su malo prema prirodi situacije malo pesimičniji", rekao je Nestorović.

Nestorović je kazao da je predložio nas sednici Kriznog štaba da se oko 20 ljudi može okupiti u maju.

"Postoji mogućnost da možda nešto pustimo. Uvek postoji rizik ekcesnog ponašanja. Postoji verovatnoća da ukinemo policijski čas. Ovaj vikend da izdržimo, ja ne znam za sledeći", kazao je on.

Kako je rekao, najveći problem su veliki događaji tokom leta koji okupljaju dosta ljudi.

On je dodao da postoji nekoliko opcija da se izvrši brzo testiranje na antitela.

"Svaki taj test košta i teško se nabavlja. Svaka zemlja to čuva za sebe. Ovaj test koji mi pravimo i sigurno će se proizvoditi kod nas, Nemačka nam već drugi put odlaže nabavku reagenasa jer treba njima", kazao je on.

Nestorović je ocenio da će koronavirus tokom leta nestati, i da ne postoji neka potvrda da će se vratiti na jesen.

"Ja mislim sigurno da neće biti drugog talasa, 99 odsto sam siguran", kazao je on i dodao da i ako se vrati neće biti toliko jak.

Govoreći o strukturi i širenju epidemije u Srbiji, Nestorović je kazao da je ona prošla "školski", od Vojvodine, preko Beograda do juga.

"Nije bilo nekih džepova koji su odvojeni i u kojima bi mogao da se pojavi virus", rekao je Nestorović.

Kao kontradiktornost, Nestorović je kazao da umereni pušači ređe imaju komplikovanu kliničku sliku od koronavirusa i da se pokazalo da nikotin štiti od tog virusa.

"Cigarete oštećuju pluća, ja sam za 0 korišćenja cigareta, ali se pokazao da oni koji puše od pet do 15 cigareta na dan nemaju teže kliničke slike", rekao je on.

Nestorović je napomenuo da se nikotin u telo može uneti i na drugi način, a ne samo preko cigareta, te da nana ima u svom listu više nikotina nego duvan.

Sa Novakom rad na aparatu koji je prvi napravio Tesla

Kazao je da se čuo sa najboljim srpskim teniserom Novakom Đokovićem.

"Čuo sam se sa Novakom, on je genije. Zvao je da pita šta može da donira", kazao je on.

On je rekao da sa njim planira rad na aparatu na koji je naučnik Nikola Tesla napravio 1906. godine koji će se koristiti u sportskoj medicini

"Mi ćemo posle kad sve ovo prođe tek čuti oko prizvodnje domaćeg aparata na bazi Teslinog kalema. Skupila se grupa ljudi neobičnih, ima i inženjera i kakav je Novak, on se ponudio da to finansira i pokloni svim bolniciama", rekao je Nestorović.

Nestorović je kao anegdotu kazao da je Novaka lečio kad je imao 11 godina i da se tada videlo da će biti najbolji teniser.

"Rekao mi je - ja ću biti najbolji na svetu. Mislim da je to rekao sa 13 godina. Rekao je sa toliko ubeđenja. Došao sam kući i rekao ima jedan klinac koji je tako rekao da će biti najbolji na svetu, da je to delovalo stvarno", kazao je Nestrović.

(Kurir.rs/B92)

