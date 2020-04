EVO KADA BI GRADSKI PREVOZ MOGAO OPET DA PRORADI: Prvo će 7 dana ranije biti proba, a od ovog datuma kreće normalno

Član Kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa, pulmolog Branimir Nestorović rekao je da bi, kako sada stvari stoje sa epidemijom u Srbiji, gradski prevoz trebalo da počne od 11. maja.

Sedam dana ranije počeće proba uz kontrolu komunalne policije na stajalištima, prenose "Novosti".

Popuštanjem mera koje su donete radi suzbijanja epidemije virusa Kovid 19 razmatra se i pitanje ponovnog prevoza građana vozilima gradskog saobraćajnog preduzeća. Već je odlučeno da će međugradski prevoz startovati od ponedeljka.

"Tokom probe će komunalna policija kontrolisati da u autobusu ne bude gužve, da recimo, svako drugo sedište bude zauzeto, da ljudi imaju karte i slično. Tako da prvih sedam dana bi se vozili samo oni koji su do sada išli koridorskim prevozom, dok se to malo ne uhoda. A onda bi od 11. maja krenuo prevoz da funkcioniše", izjavio je Nestorović i dodao da vozači u početku neće prodavati karte putnicima.

Na pitanje koliko je izvodljivo da ne bude gužve u autobusima koji su u Beogradu često krcati, on ističe da je to veoma teško, pogotovo kada se velika većina građana bude vratila na posao: "Ali, ako mene pitate, tog momenta kada se svi vrate na posao, praktično neće ni biti više epidemije, tako da će to verovatno biti relaksirano. Najverovatnije će biti samo obavezno da putnici imaju maske", rekao je Nestorović.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir