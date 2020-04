PROGNOZA ZA NEDELJU: Promenljivo oblačno i malo svežije, mestimično sa kišom

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i malo svežije, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima koji će na jugozapadu i jugu ponegde biti praćeni grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab do umeren severozapadni, na istoku povremeno jak. Jutarnja temperatura kretaće se od tri do 11 stepeni, a najviša dnevna od 16 do 23 stepena Celzijusa.

U Beogradu će danas biti promenljivo oblačno i malo svežije, posle podne u pojedinim delovima grada moguća je kratkotrajna kiša. Vetar će biti slab do umeren severozapadni. Jutarnja temperatura oko 11 stepeni, najviša dnevna oko 20 stepeni Celzijusa.

Biometeorološka situacija može biti nepovolјna za astmatičare i kardiovaskularne bolesnike. Naročit oprez se savetuje hipertoničarima. Kod meteopata moguća je glavobolјa, pospanost i nervoza.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir