DRUGI TALAS KORONE SVE BLIŽI? Evo šta kaže epidemiolog Kon

Doktor Predrag Kon ukazuje da je priča o drugom talasu korona virusa za sad samo na nivou spekulacija u svetu, da još nema pouzdanih studija, ali da je moguć i na leto, ako ne poštujemo mere.

Verovatnoća da će se pojaviti drugi talas iz dana u dan se, kažže, povećava.

"Čuo sam da je drugi talas moguć i pred leto i na leto ako ne poštujemo mere. To je tačno, ali se nadam da se to neće desiti. Pojava talasa kad prođe kroz južžnu hemisferu i vrati se nazad je moguća. Neki govore o septembru. Moje iskustvo sa gripom je da će to da se desi u novembru, ali to su samo utisci, iskustva, promišljanja, nema nijedne osnove. Imaćemo više znanja kad uradimo ispitivanje imuniteta", navodi Kon.

Navodi da su se svi probudili tek kad je virus došao u Italiju, a da su bili uspavani dok je bio u Kini.

"Probudili smo se ipak na vreme", kaže Kon.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir