ČLAN NUNS U SPREZI S VLASNICIMA N1? Za četiri dana protiv Kurira podneo više žalbi nego protiv drugih za četiri godine

Član Komisije za žalbe Saveta za štampu Zlatko Čobović je, kako se čini, otvoreno stao na stranu vlasnika televizije N1 i portala Nova.rs, čime je doveo u pitanje svoju nepristrasnost u radu!

Čobović je, naime, Savetu za štampu početkom aprila, za samo četiri dana, podneo čak pet žalbi protiv Kurira. To čak i ne bi bilo neobično da je Čobović to radio i ranije, ali u prethodne četiri godine on je podneo ukupno devet žalbi, od kojih se jedna odnosi na tekst u Politici u kojem je on lično kritikovan. Politiku je tužio ovom telu još jednom, a dve žalbe je podneo i protiv lista Informer.

Naglo se aktivirao

Zlatko Čobović, koji je član NUNS, prvi put se žalio Savet za štampu, čiji je član, u aprilu 2016. godine, na tekst u dnevnom listu Politika, u kojem je lično kritikovan. Sledeću žalbu podnosi protiv Informera tek u oktobru 2019. godine, da bi se ovog meseca naglo aktivirao i podneo čak sedam žalbi, od čega pet protiv Kurira i po jednu protiv Politike i Informera.

Dakle, postavlja se pitanje kako je Čobović odjednom primetio toliko po njemu spornih tekstova u Kuriru, i gotovo samo u Kuriru, a svih ovih godina nije se baš pretrgao što se tiče podnošenja žalbi.

Od pet žalbi koje je podneo protiv Kurira, čak tri se odnose na naše tekstove o novinarki portala Nova.rs Ani Lalić, dok se po jedna odnosi na tekst o preminulom zdravstvenom radniku i upozorenju premijerke Ane Brnabić i epidemiologa Predraga Kona o mogućoj teškoj situaciji u vezi sa epidemijom koronavirusa.

Pravila

Članovi Komisije za žalbe Saveta za štampu imaju pravo da pokreću sporove pred ovim telom povodom kršenja novinarske etike, ali vrlo retko to rade lično, pa kada do toga i dođe - to navodi na zaključak da rade zarad nečijih interesa. U ovom slučaju Čobović odjednom podnosi čak tri žalbe na tekstove koji se odnose na Anu Lalić, pa se može postaviti pitanje da li je u sprezi s vlasnicima portala Nova.rs i televizije N1, i to baš u momentu kada Kurir kritikuje rad ovih medija.

Kurir je, podsetimo, prethodnih nedelja pisao o neprofesionalnom i neobjektivnom izvestavanju pomenutih medija tokom pandemije koronavirusa, a takođe smo ukazivali i na njihovo kršenje novinarskog kodeksa.

Članovi Komisije za žalbe i ranije su pokretali postupke pred ovim telom, i to najviše Petar Jeremić i Tamara Skrozza, na osnovu monitoringa kako to stoji u većini tih žalbi, ali su te žalbe bile protiv više medija, a ne većina protiv jednog, kao što je to slučaj sa Čobovićevim žalbama protiv Kurira. Žalbe je pokrenula i Vida Petrović Škero, koja je tek nedavno izabrana za članicu ovog tela.

Bez konkretnog odgovora ČOBOVIĆ ĆUTI Čobović je kazao da ne može da govori o tome zašto se naprasno aktivirao s podnošenjem žalbi, i to uglavnom protiv Kurira, te da li u njegovom postupku ima pristrasnosti ili zloupotrebe, imajući u vidu da su tri žalbe koje podnosi baš u korist medija koje naš list kritikuje. - Dok traje postupak povodom mojih žalbi, ne mogu ništa da komentarišem. Potrebno je najpre da se Komisija za žalbe Saveta za štampu izjasni o mojoj oceni da je prekršen Kodeks novinara Srbije tekstovima i naslovima u Kuriru - naveo je on.

Otvoreno pitanje MOGUĆ SUKOB INTERESA Savet za štampu je telo osnovano od medijskih i novinarskih udruženja, čiji predstavnici su članovi Komisije za žalbe, uz predstavnike javnosti, koji se biraju na javnom konkursu, i zadatak mu je da rešava žalbe građana i institucija na prekršaje Kodeksa novinara Srbije u štampanim i onlajn medijima, ali može i samostalno pokretati postupke. Zlatko Čobović u ovom telu predstavlja Asocijaciju medija, ali je i član NUNS, gde sedi u Sudu časti tog udruženja, pa se na osnovu pet žalbi protiv Kurira može sumnjati da je u sukobu interesa i da radi i u interesu pojedinih medija i novinarskih udruženja.

