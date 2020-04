LITURGIJE NA TOMINU NEDELJU: Patrijarh danas bogoslužio u Manastiru Vavedenje, liturgija služena i u Hramu na Vračaru

”Apostol Toma nije poverovao ostalim Apostolima da su zaista videli Vaskrslog Hrista. Morao je da dodirne Hristove rane da bi se uverio. Iako su se mnogi i tada i kasnije sablažnjavali njegovim maloverjem, Hristos je uslišio njegovu želji i ponovo se pojavio među učenicima nedelju dana kasnije” ispričao je Protoa Stojadin podsetivši da je Apostol Toma zaista dodirnuo Hristove rane i ispovedio „Gospod moj i Bog moj” te da ta usklik Apostola Tome ostaje obavezujući usklik za sve hrišćanske narode i za sve narode ovoga sveta u svim vremenima.

”Nije Hristos okarakterisao Tominu želju i Tominu neveru kao greh. Naprotiv, Hristos je učinio da ovaj događaj ostane i opstane kao primer koji će kroz vekove biti ponavljan. Često je moguće videti kako mi kušamo jedni druge u našem međusobnim dijalogu, često je moguće videti kako za najobičnije zemaljske stvari ne verujemo jedni drugima, i to je manje značajno i to je oprostivo, ali je loše ako čovek ne veruje u osnovne istine, ako ne veruje u Gospoda i u njegovo Vaskrsenje. To se ne može pojmiti i od toga ništa teže nema” naglasio je prota Stojadin.

”Zato je važno da se sećamo Apostola Tome, bitno je da poverujemo, bitno je da gledamo, bitno je da opipamo, da se uverimo. Zato je važno da ljudi dolaze u Hramove, da vide Hrista i da osete Hrista, a videće ga i osetiće ga kroz Sveto Pričešće, jer to je zaista Hristos, i kad to doživljavamo onda sigurno možemo da uzviknemo ”Gospod Bog i Bog moj” zaključio je prota Stojadin Pavlović.

Kurir.rs

Foto sabornik.net

Kurir