VLASNIK TV PINK PROMOVIŠE ALTERNATIVNO LEČENJE: Mitrović: Ozoniranje leči koronu Radovanović: Nadrilekarstvo je opasno

Željko Mitrović, vlasnik televizije Pink, nedeljama promoviše svoj lični izum - „ozoniranje krvi“ - kao način borbe s koronom, a juče se pozvao i na Donalda Trampa.

Lekari upozoravaju da ovaj tretman nema medicinsko opravdanje, da može biti potencijalno opasan, kao i da je to nadrilekarstvo, te da treba slušati samo stručnjake.

Na televiziji Pink je prikazana reportaža o tome kako Mitrović sebi „menja krv“, odnosno u svoje telo ubacuje sopstvenu krv koju je prethodno „ozonirao“ u aparatu, uz napomenu da je prema rezultatima italijanskih lekara to dalo dobre rezultate kod obolelih od kovida-19.

- Ubacivanjem ozona u krv bi se ozon automatski razgradio i formirao vodonik-peroksid H2O2, koji bi uništio sve viruse i bakterije - objasnio je Mitrović.

On to promovše i na društvenim mrežama, a pojedini njegovi pratioci se hvale da ozoniranje sada rade i sami.

- Četrdeset dana posle moje objave o UV svetlu (zračenju) i ozonizaciji krvi oglasio se Donald Tramp i njegov naučni tim! Da ne bude zabune, oni vodonik-peroksid zovu „izbeljivač“, što je OK jer se i kod nas žargonski tako naziva - napisao je Mitrović, koji je prethodno objavio i snimak predsednika Međunarodnog udruženja za ozonsku terapiju SIOOT, „uglednog italijanskog prof. dr Marijana Franzinija, koji je ozoniranjem krvi skinuo sa respiratora devet od 10 pacijenata“. - Ono što je vlasnik TV Pink uradio za svoju krv je odlično. A odlično je i što je koristio ozon da dezinfikuje celu zgradu. U našoj organizaciji imamo profesore koji su uspeli da razluče mehanizme kojima ozon može da se iskoristi u borbi s koronom. Sastavili smo protokol i dali ga bolnicama - rekao je Franzini.

Međutim, epidemiolog dr Zoran Radovanović kazao je za Kurir da je to besmislena i potencijalno opasna ideja, koja dolazi od nekog ko nije lekar.

- Neetično je širokom auditorijumu koji vas prati poturati neku neproverenu ideju. Nadrilekarstvo je ako se neko nekvalifikovan bavi medicinom! Na svetu postoji oko 20 miliona lekara, valjda bi se neko od njih do sada setio te metode da je zaista delotvorna. Ako mislite da ste osmisli nešto revolucionarno, onda godinama eksperimentišete, prvo na životinjama, a ne poturate naivnom svetu nešto što može da im ugrozi zdravlje - naveo je Radovanović i dodao:

- Ozon se koristi za dezinfekciju spoljnih površina, ali nikome ozbiljnom dosad nije palo na pamet da dezinfikuje organizam iznutra. To je kao kada žene blajhaju kosu pa se stvore mehurići, to je hidrogen. Zamisliti da u sopstvenu krv ubacujete to, a ako u krv dospe više mehurića, može doći i do embolije! U najboljem slučaju metoda ozoniranja krvi je beskorisna. Apelujem na građane da slušaju školovane lekare.

Dr Goran Stevanović NE OBRAĆATI PAŽNJU NA TERAPIJE PO MEDIJIMA foto: Printscreen Direktor Infektivne klinike KCS dr Goran Stevanović, upitan o Mitrovićevom „ozoniranju“, naglasio je da je pitanje terapije protiv korone isključivo pitanje za školovane: - Bilo kakvo razmatranje terapijskih opcija, bilo kojih, po medijima ili po društvenim mrežama nešto je na šta ne treba obraćati pažnju.

