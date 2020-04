DOKTOR KON OTKRIO: Za Đurđevdan policijski čas od 18 časova do 5 ujutru

- Verovatno će sutra biti razmena mišljenja, ali će se doneti i konačna odluka - rekao je on za RTS.

Govoreći o 6. maju i proslavi slave Đurđevdana, on je kazao da je "to samo jedan dan" i da će tada verovatno važiti već standardni policijski čas od 18 sati do 5 ujutru. Kako je kazao, starijima će biti omogućeno više vremena da šetaju, pa će na sutrašnjem sastanku kriznih štabova predložiti da i tokom predstojećeg policijskog časa dobiju priliku za šetnju. - Iznenadiće se ljudi po pitanju gradskog prevoza, to je potpuno pripremljeno. I to će kada bude došlo da se primenjuje, biti jasno - rekao je Kon.

On je dodao da je u 35 tačaka objašnjeno sve u vezi sa radom vrtića i da su lekari protiv njihovog otvaranja pre 1. juna.

Kurir.rs/RTS

Foto Tanjug Printscreen

Kurir