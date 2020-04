ŠARČEVIĆ NAJAVIO KRAJ ONLAJN NASTAVE U MAJU: A evo kada će biti mala matura i popravljanje ocena

Nastava za osnovce i srednjoškolce završava se onlajn krajem maja, kaže ministar prosvete Mladen Ssarčević i dodaje da će u junu škole biti otvorene da se uradi mala matura, ali i da đaci koji žele poprave ocene. Ministar je naglasio da je školskim kalendarom u regularnim uslovima predviđeno da nastava traje do polovine juna, ali da je skraćen prolećni raspust, bilo je radnih subota, tako da će onlajn nastava biti završena ranije.

On je naveo da će većini učenika ocene biti zaključene krajem maja, da će samo oni koji žele da poprave ocenu imati mogućnost da to urade u junu u školama.

"Nema vraćanja dece u učionice, nastava se završava onlajn, krajem maja. Individualni dolasci su mogući u junu da se uradi mala matura i poprave ocene", rekao je ministar za RTS.

Dodao je da će, ukoliko epidemiološka situacija bude povolja, mala matura biti organizovana u drugoj polovini juna, da je školskim kalendarom predviđeno da to bude 17., 18. i 19. jun, ali da i to može da se pomeri. Za nadarene učenike, koji žele da upišu specijalizovana odeljenja u gimnazijama, prijemni će biti organizoan do prve polovine juna.

Nastava za studente, kako je rekao, takođe će biti završena onlajn polovinom maja, već krajem maja planiran je aprilski rok, u junu regularni junski rok. Ministar je kazao da po Zakonu o visokom obrazovanju nije moguće da se organizuju i onlajn ispiti. Fakulteti koji imaju akreditovane onlajn studijske programe, ispite moraju da organizuju u sedištu fakulteta.

Za planirane ekskurzije, naveo je, pokušavaju da pronađu najbolje modele. Verovatno će za uplaćen novac đaci dobiti vaučere koje će porodica moći da iskoristi. Za narednu šolsku godinu ministar kaže da ekskurzije mogu samo uslovno da se planiraju i tosamo u Srbiji.

