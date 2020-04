ŠARČEVIĆ ZA KURIR: Vrtići počinju 11.maja, roditelji će morati da donesu potvrdu da moraju da rade!

Ministar prosvete Mladen Šarčević najavio je za Kurir da će vrtići sa radom početi 11. maja, kao i celodnevni boravak za decu od prvog do četvrtog razreda, kao i da se to odnosi samo na one koji nemaju drugo rešenje.

- Roditelji će morati da dostave potvrdu sa posla da moraju da rade i da odlaze na posao. Još uvek se razmatraju kako će izgledati sve zaštitne mere, ali gurpe će biti smanjene. Recimo ako je standardna grupa 24, sada će biti 10 ili 12. Tamo gde su manji vrtići, grupe će biti manje - naveo je Šarčević za Kurir.

Što se tiče otvaranja privatnih vrtća, ministar odgovara da je takva odluka do samih vrtića, ali da će ukoliko odluče da počnu sa radom morati da poštuju sve protokole koje će propisati Ministarstvo i struka.

Kurir.rs/ M. B.

Foto: Ana Paunković

