NE NADAJTE SE KUPOVINI: Bez obzira kakav će biti ishod odluke o policijskom času, u PETAK ne radi ništa, evo i zašto

Privredna komora Srbije izdala je instrukcije za ograničavanje radnog vremena u maloprodajnim objektima tokom trajanja vanrednog stanja. Prema njima, radno vreme objekata do srede 29. aprila je od 07.00 do 17.00 časova, u četvrtak, 30. aprila, za građane starije od 65 godina od 04.00 do 07.00, a za ostale građane od 08.00 do 17.00 časova. Petak 1. maj, subota 2. i nedelja 3. maj, biće neradni.

Neradni dani zbog državnog praznika su 1. i 2. maj, a pijace u Beogradu će biti zatvorene i u ponedeljak 4. maja pošto je ovo slobodan dan u radu zelenih tržnica tokom nedelje.

Konačna odluka o eventualnom ublažavanju već donetih mera o trajanju zabrane kretanja za predstojeći vikend biće doneta sutra.

Podsetimo, trenutno je na snazi odluka o zabrani kretanja od četvrtka, 30. aprila, od 18 časova, do ponedeljka, 4. maja do pet časova, a kako sada stvari stoje, to bi trebalo da bude i poslednji toliko dug policijski čas zbog pandemije, jer se od naredne nedelje očekuje povratak mnogih na posao, početak rada vrtića i kafića, naravno uz obavezno poštovanje fizičke distance od dva metra.

Građani stariji od 65 godina od ponedeljka mogu u šetnju svakog dana, i to sat, umesto dosadašnjih 30 minuta, u periodu između 18.00 i 1.00, a najviše 600 metara od svojih kuća.

