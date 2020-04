ISPOD 5! BROJKA KOJU SMO ČEKALI I KOJU JE KON POMINJAO! Evo zašto su današnji rezultati testiranja POSEBNO VAŽNI

U poslednja 24 sata testirano je 5.446 građana Srbije, a pozitivno na korona virus je bilo njih 222 ili 4,07 odsto. Ovo je ubedljivo najbolji rezultat praktično od samih početaka epidemije u našoj zemljii, podatak koji veoma ohrabruje.

O odnosu novozaraženih u odnosu na testirane u jednom danu, nedavno je govorio i epidemiolog Predrag Kon koji je tada rekao "da do popuštanja mera može doći kada ovaj svojevrsni koeficijent padne ispod pet odsto".

- Potrebno je da od svih testiranih bude samo pet odsto obolelih, to je glavni uslov. Trenutno je ova brojka od nula do 40 odsto, zavisno od dela Srbije. Na primer, od 3.000 danas testiranih, potrebno je da je oko 150 pozitivno, to bi bilo pet odsto. Ali, mora da se sagledava i druga činjenica, koliko je ljudi na respiratoru u datom trenutku. Zatim, koliko je onih u improvizovanim bolnicama i banjama sa lakim simptomima ili bez simptoma, a koliko ima teških pacijenata. Mora najmanje dve nedelje tako da bude - objasnio je dr Predrag Kon.

U ovom slučaju došlo je i do smanjenja pacijenata na respiratorima kojih je sada 79 (juče ih je bilo 85), a nekada ih je bilo i do 150.

Kurir