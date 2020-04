SLIKAR BRATISLAV ANĐELKOVIĆ (68) IZLEČIO SE OD KOVIDA-19: Skupljao novac za unuku koja ima leukemiju, pa dobio koronu

Nakon moždanog udara, borbe s anginom pektoris i dijabetesom, poznati slikar Bratislav Bata Anđelković (68) iz Vučja uspeo je posle nešto više od 20 dana da pobedi i koronu!

Ovaj čuveni slikar pre tri dana se vratio u svoj dom, a imao je teži oblik kovida-19 i upalu oba plućna krila.

- Sve je počelo 2. aprila, nekoliko dana sam imao temperaturu, javio sam se lekaru. U Leskovcu su me testirali i nakon dva dana poslali na lečenje u Niš. Malo je falilo da završim na respiratoru, ne znam kako do toga nije došlo, bio sam na kiseoniku - rekao je za Kurir Anđelković i nastavio: - Ovog puta sam stigao kući i mnogo sam srećan! Inače sam dijabetičar, imao sam šlog i anginu pektoris, ništa nije išlo naruku onome što je trebalo da bude u moju korist. Teško sam disao, gušio sam se. Imao sam i upalu oba plućna krila, ali ipak hvala lekarima.

Bratislav nije siguran kako se zarazio. - Boravio sam u Beogradu od 26. februara do 8. marta, tu sam organizovao aukciju slika jer se moja unuka već sedam godina bori s leukemijom. Možda sam se tu u nekom kontaktu zarazio. Nakon povratka kući nisam izlazio nikuda, jedino kada je bratanac imao temperaturu, išao sam sa bratom i snajom do bolnice. Čekao sam ih na ulazu, možda sam i tu sreo nekog, pa se to desilo, ne znam tačno - ispričao nam je on.

