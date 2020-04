NASTAVLJA SE POSTEPENO POPUŠTANJE MERA: Konačno sve kreće punom parom

Život u Srbiji, na veliko zadovoljstvo svih građana, uskoro će se potpuno vratiti u normalu. Već su od juče, kako je saopštio krizni štab za suzbijanje kovida-19, otvoreni parkovi i šetališta i dozvoljeni treninzi na otvorenom. Od ponedeljka, uz ozbiljne bezbednosne mere, počinju sa radom kafići i restorani, javni gradski prevoz u Novom Sadu i Kragujevcu, a već od petka, 8. maja, javni prevoz će biti pušten i u Beogradu i Nišu.

- Parkovi i šetališta mogu biti otvoreni, a oni koji se u njima nalaze moraju biti na odgovarajućem odstojanju i pridržavati se svih preporuka prevencije oboljenja. Dozvoljavaju se i treninzi na otvorenom, sa potpunim sprovođenjem svih preporuka koje je krizni štab utvrdio - rekao je juče epidemiolog i član kriznog štaba Branislav Tiodorović i dodao da će se uskoro doneti odluka i za sportove u zatvorenim prostorima.

- Od sledećeg ponedeljka, 4. maja, počinje s radom gradski prevoz u Novom Sadu i Kragujevcu, kao i međugradski železnički i drumski saobraćaj, a od 8. maja javni prevoz u Beogradu i Nišu - rekao je Tiodorović i naglasio da se gradski i međugradski prevoz pušta u saobraćaj uz poštovanje svih mera zaštite, kao i bez upotrebe klime. Istog dana, 4. maja, počeće s radom i restorani i kafići, s tim što će na otvorenom prostoru u baštama biti potrebno držati socijalnu distancu i zaštitna sredstva, a u zatvorenom prostoru na isti način, uz poštovanje ostalih mera koje su i dosad važile za bilo koji zatvoreni prostor.

- Od 8. maja počinju sa radom i tržni centri, ali uz ograničeni broj korisnika i poštovanje socijalne distance, kao i uz korišćenje zaštitnih sredstava kako prodavca, tako i mušterija. Od 11. maja počeće da rade vrtići i produženi boravak u školama (za decu do četvrtog razreda) - rekao je Tiodorović i dodao da će avio-prevoz u Srbiji ponovo biti uspostavljen od 18. maja.

Tiodorović je naglasio da ne isključuje mogućnost da se neke mere vrate ako se proceni da za to ima razloga, odnosno ako se ljudi ne budu pridržavali svih preporuka. - Sve odluke smo oprezno vagali, ali može se lako desiti da neke mere vratimo na prethodno stanje u zavisnosti od epidemiološke situacije

- rekao je Tiodorović. Inače, sa popuštanjem mera se krenulo još 22. aprila, kada su nakon duge pauze počeli da rade brojni auto-mehaničari, vulkanizeri, obućari, krojači, radnje hemijskog čišćenja, knjižare, kao i zelene pijace, a od ponedeljka su otvoreni su frizerski i kozmetički saloni, kockarnice, fitnes klubovi, teretane i pijace na zatvorenom.

STRPLJENJE

POLICIJSKI ČAS ZA PRVI MAJ

Kisić Tepavčević: Ne smemo da pokvarimo sve što smo uradili

foto: Beta/Vlada Srbije/Slobodan Miljević

U vezi s nezvaničnim najavama da bi za prvomajske praznike moglo da dođe do ublažavanja mera, to jest da policijski čas počne u petak, 1. maja, u 18 sati, a ne u četvrtak u 18, i traje do ponedeljka u 5 časova, dr Darija Kisić Tepavčević, zamenica direktora „Batuta“, rekla je da krizni štab ne zna kakva će biti odluka državnog vrha, ali da stručno mišljenje ostaje rigidno - treba da se strpimo još malo: - Vidi se kraj epidemiji i ne treba sada zbog gubitka strpljenja da pokvarimo ono što smo dosad uradili.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je spreman da se preispita odluka o zabrani kretanja tokom prvomajskih praznika, nakon što su pojedini predstavnici Vlade izrazili zabrinutost zbog nezadovoljstva jednog dela građana. - Ne razumem da ne možete da izdržite pritisak za sprovođenje mera, i ako mislite da treba da rizikujemo zdravlje građana, spreman sam da o tome razmislim - rekao je Vučić na sednici kriznog štaba, kako se saznaje.

Bez obzira na to da li će 1. maja biti policijski čas ili ne, skoro svi supermarketi, banke, pošte i pijace biće zatvoreni zbog Praznika rada. Po preporukama Privredne komore Srbije, neradni dani za maloprodajne objekte su petak, subota i nedelja. Pijace u Beogradu će biti zatvorene i u ponedeljak, 4. maja, pošto je ovo slobodan dan u radu zelenih tržnica tokom nedelje.