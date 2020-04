DR STEVANOVIĆ UPOZORAVA: Porast broja obolelih u Beogradu! Evo šta MORATE da uradite

U Srbiji je do danas u 15.00, u prethodna 24 sata, zabeleženo novih 285 zaraženih koronom, od rekordnih 6.703 testiranih.

Direktor Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije i član vladinog Kriznog štaba Goran Stevanović se posebno osvrnuo na situaciju u glavnom gradu.

"Za 24 sata je, od 1.843 testova, 90 bilo pozitivno, što, procentualno gledano, u odnosu na nekoliko prethodnih dana predstavlja porast", rekao je dr Stevanović.

On dodaje da nema razloga za brigu, ali upozorava da, s obzirom na to da najveći deo naše populacije i jeste u Beogradu, to predstavlja najveći faktor rizika za ponovno razbuktavanje bolesti.

"Nije za hrigu, jer je i dalje manje od pet odsto pozitivno, ali moramo i u buduće da nastavimo sa distanciranjem i merama zaštite", dodao je dr Goran Stevanović.

(Kurir.rs)

Kurir