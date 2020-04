DR GOJKOVIĆ REKAO SVOJE: Ostavite lečenje onima koji se za to školuju 15 godina!

Ko god misli da više i bolje zna od nekog ko je 15 godina učio danonoćno, pregledao i lečio na hiljade ljudi, to samo govori o njemu i njegovom znanju, naglasio je on

BEOGRAD - Pokrajinski sekretar za zdravlje Zoran Gojković odgovorio je danas na napade na lekare molbom da se lečenje ostavi onima koji to znaju da rade.

- Kao što se mi ne mešamo u to ko će i kako od novinara postaviti bilo kakvo pitanje, tako molimo sve da ostave lekare da rade svoj posao, poručio je Gojković odgovarajući na pitanje šta treba da se desi da bi neko odlučno reagovao na činjenicu da se državni zvaničnici sudržavaju političkih tema dok opozicija razapinje lekare.

On je ukazao da su stručnjaci na svim konferencijama za štampu izbegavali maksimalno da bilo koju političku temu načnu niti komentarišu.

-Pokušavali smo i da maksimalno vodimo računa da se bilo koja naša izjava ne dovede u bilo koji politički kontekst. Mi se bavimo lečenjem i zdravljem ljudi, naglasio je Gojković.

U cilju zaštite lekara, i to ne samo članova Kriznog štaba, već svih koji se nalaze na prvim borbenim linijama, koji dolaze u kontakt sa obolelima, on je podsetio da da bi neko lečio mora najpre da završi šest godina studija na Medicinskom fakultetu, a potom u zavisnosti od specijalizacije još četiri do šest godina, nakon čega dobija zvanje mlađeg specijaliste.

Tek nakon 15 godina od početka studiranja, podvlači, on postaje specijalista.

- Ko god misli da više i bolje zna od nekog ko je 15 godina učio danonoćno, pregledao i lečio na hiljade ljudi, to samo govori o njemu i njegovom znanju, naglasio je on.

-Molimo vas da lečenje ostavimo onim koji to znaju i rade, ponovio je on.

