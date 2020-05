NOKAUT ZA KORONU! Bokser iz Paraćina pobedio bolest i već trenira u dvorištu, a posle svega ODLUČIO SE NA OVAJ POTEZ!

Sportista koji se bavi humanitarnim radom, dobrovoljni davalac krvi, a sada i donor krvne plazme, Pave Sekulović, među prvima se u Paraćinu zarazio koronavirusom, ali i pobedio bolest.

Bolest je pobedio u Kliničkom centru u Kragujevcu. Sada se nada da će njegova antitela pomoći nekome ko još bije bitku sa virusom.

U dvorištu na Karađorđevom brdu nadomak Paraćina vežba. Još, kaže, nije u formi koju je imao pre bolesti, ali svakog dana je sve bolje.

- Dobro sam podneo celu borbu sa virusom, imao sam jake simptome koje sam brzo prebrodio, virus sam pobedio bez jačih medikamenata - rekao je za Pave Sekulović.

Koliko je ovaj mladić koji se bavi boksom, ali i humanitarnim radom bio odgovoran i svestan rizika od bolesti, pokazuje i činjenica da je još na početku epidemije, pošto nije znao gde se zarazio, javno na društvenim mrežama objavio da je pozitivan na virus. I pozvao svoje kontakte da se testiraju.

- Često kažem da treba da budemo odgovorni prema drugima isto onoliko koliko koliko smo odgovorni prema samima sebi. To pogotovo govorim ljudima koji i danas u ovoj situaciji nose maske, rukavice, drže distancu od drugih ljudi. Oni me razumeju, što se tiče ovih drugih, mislim da je uzalud govoriti. To su društveno neodgovorni ljudi zato što je virus stvaran, prošao sam kroz to - dodao on.

foto: RTS printscreen

Kućno vaspitanje, zdrav način života i savest bili su mu, i ostali, najveći pokretači svega što je do sada uradio.

- Krvnu plazmu sam dao u nadi da ću spasiti što više života. Eto jedno davanje krvne plazme je šansa da se spasi jedan život. Srećan sam i ispunjen zbog toga jer se ljudskost najbolje pokazuje zapravo delima - zaključio je Sekulović.

Sledeće davanje krvne plazme ima za dve nedelje, a do tada se nada da će se povećati broj onih koji na taj način mogu da pomognu bolesnima.

Kurir