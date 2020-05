POPUST ZA SVE GRAĐANE: Evo do kada je potrebno platiti struju da biste imali pogodnosti

Vršilac dužnosti direktora JP EPS Milorad Grčić izjavio je danas da će svi građani Srbije imati mogućnost da račune za struju za mart, april i maj plate sa pet odsto popusta i bez obračunavanja kamate, ako uplatu izvrše najkasnije do 30. juna.

"Mi smo na početku križe obećali da penzioneri neće plaćati kamatu i da će imati popust od pet odsto, koji su imali ako plate račun do 28. u mesecu. Naša konačna odluka u EPS-u je da će građani, ne samo penzioneri, imati mogućnost da tri računa, za mart, april, maj plate sa pet odsto popusta i bez obračunavanja kamate. Ovo sve važi ako uplatu izvrše najkasnije do 30. juna. To je pokazatalj koliko država misli o građanima Srbije", rekao je Grčić novinarima na novom vidikovcu površinskog kopa "Radljevo", prilikom posete RB "Kolubara" Lazarevac.

Grčić se zahvalio građanima što redovno plaćaju račune za električnu energiju.

Kako kaže, pocenat građana koji su plaćali račune u prethodnom periodu veoma je visko i to pokazuje da su potrošaci svesni da Elektroprivreda funkcioniše na vrlo složen način i da je plaćanje računa neophodno da bi se proces prozvodnje i distribucije električne energije nastavio.

On je istakao i da je najteži period, što se tiče rizika za proizvodnju prošao, jer kako kaže, ako nema struje, problem je i bolnica, dom zdravlja i onlajn nastava.

