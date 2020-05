Popust za sve koji plate račune najkasnije do 30. juna

Svi građani moći će da ostvare popust od pet odsto na račune za mart, april i maj, ako račune plate najkasnije do 30. juna. To će važiti za sve, ne samo za penzionere i neće biti obračuna kamate To je pokazatelj koliko država misli o građanima Srbije – istakao je Milorad Grčić, v. d. direktora JP EPS, tokom posete Rudarskom basenu „Kolubara“ za 1. maj.

Povodom praznika rada, Milorad Grčić i ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić sa predstavnicima sindikata i Ogranka RB „Kolubara“ obišli su kop „Tamnava-Zapadno polje“, najefikasniji kop u srpskoj elektoprivredi. Ministar Antić istakao je da podatak da EPS svim građanima za mart, april i maj neće naplatiti ni kamatu i omogućiti korišćenje popusta je dokaz solidarnosti. - Pozivam sve građane da čim budu u mogućnosti da plate račune za isporučenu električnu energiju. Imaćemo nivo tolerancije do kraja juna. Naši građani su redovne platiše i nikada nije bilo problema sa naplatom od građana, koji su najredovniji i prvi ispunjavaju svoje obaveze – rekao je Antić.

Grčić je zahvalio građanima što u velikom procentu izmiruju svoje obaveze i to pokazuje da su građani Srbije svesni kako EPS funkcioniše i da je redovno plaćanje računa neophodno da bi se proces proizvodnje i distribucije električne energije nastavio. Čestitajući praznik rada svim zaposlenima u EPS-u, on je istakao da zaposleni EPS-a rade svaki dan, 24 časa dnevno, 365 dana u godini i na taj način Srbiji obezbeđuju kontinuirano snabdevanje električnom energijom. - Bilo je veoma važno i teško osigurati proizvodnju električne energije bez prekida od kada je uvedeno vanredno stanje. Ako nema električne energije, problem je u radu bolnica i domova zdravlja, onlajn nastave, čitavo funkcionisanje bi bilo u problemu. Da li su se ljudi plašili, naravno da jesu, jer strah je normalan. Da li smo uspeli da primenimo sve mere obezbeđenja? Jesmo, a u svim proizvodnim pogonima EPS-a širom Srbije izbegli smo pojavu žarišta virusa korona. Najteži period, što se tiče rizika za proizvodnju uzrokovanog pandemijom je prošao. - rekao je Grčić.

Ministar rudarstva i energetike naglasio je da Srbija završava i dobija jednu izuzetno važnu i značajnu borbu protiv epidemije koja je u svetskim razmerama paralisala život, saobraćaj, putovanja, komunikacije, logistiku, proizvodnju. On je rekao da je važno da se Srbija što pre vrati punoj, pre svega, industrijskoj proizvodnji i da se vrati život u punom intenzitetu. - Boreći se protiv epidemije, u fokusu smo imali nastavak ekonomskog i privrednog razvoja Srbije i zato su predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je inicirao i predstavio mere i Vlada Srbije, koja ih je razradila, veliki akcenat stavili na to da se u Srbiji što pre vrati privredna proizvodnja i da ljudi ne ostanu bez posla. Čitav paket od 5.1 milijardu evra koji u ovom trenutku krećemo da upumpavamo u privredu, je pre svega u funkciji zaštite proizvodnje i zaštite radnika. Jedan od osnovnih kriterijuma za dobijanje podrške od države je pre svega bio da se ne otpuštaju radnici. Srbiji je svako radno mesto važno i Srbija je zemlja koja mora da se razvija na osnovu rada ljudi i to je naš prioritet – istakao je Antić.

Obraćajući se zaposlenima u EPS-u, ministar je istakao da je izuzetno ponosan na sve rudare u Srbiji. - Rudarska proizvodnja u Srbiji u prvom kvartalu ove godine veća je za devet odsto nego u prvom kvartalu 2019. godine. Hvala rudarima EPS-a zato što je proizvodnja tokom aprila bila za šest odsto veća nego tokom aprila 2019. godine. I uslovima epidemije, rudari su uspeli da iskopaju više uglja. Tokom maja i juna rade se remonti sistema, obezbeđujući neophodne količine uglja za proizvodnju električne energije, kako bi treći i četvrti kvartal dočekali u punom kapacitetu - rekao je Antić.

On je istakao da će proizvodnja električne energije i ukupno rudarstvo u 2020. godini biti veći nego u 2019. godini, i u uslovima vanrednog stanja. Rudari i energetičari daju i daće ogroman doprinos da privreda i ekonomija u 2020. budu jedne od najboljih, sa stanovišta BDP u regionu, a i u čitavoj Evropi. Antić je naglasio da je rukovodstvo EPS-a u prethodnom periodu na veoma ozbiljan, odgovoran i temeljan način vodilo najveću energetsku kompaniju u Srbiji i Jugoistočnoj Evropi i zato je u ovim veoma kompleksnim i složenim uslovima obezbeđeno funkcionisanje sistema bez ikakvih značajnijih problema, sa vrhunski primenjenim strogim merama zaštite zaposlenih od potencijalnog širenja virusa.

Milan Đorđević, predsednik Sindikata radnika JP EPS, čestitajući praznik rudarima, zahvalio je na poseti Grčiću i Antiću i istakao da se zajedničkim radom i trudom postižu odlični rezultati. - Radnicima bih poručio da izdrže još malo, nadamo se da će pandemija korona virusa ubrzo da prođe. Želim da im zahvalim na ogromnom radu i trudu, na svemu što su izdržali rudari i svi ostali zaposleni u EPS-u. Bili su zapostavljeni u medijima prethodna dva meseca, a radili su sve vreme, rame uz rame sa doktorima, medicinskim osobljem, policijom, vojskom i svima drugima - rekao je Đorđević.

Miodrag Ranković, predsednik Sindikata radnika „Kolubare“ rekao je da je vidikovac kopa pravo mesto za okupljanje na praznik rada, jer za rudare ne postoji nijedan praznik koji oni ne praznuju radno.

Kurir