KON SAOPŠTIO: Evo kada bi korona u Srbiji mogla da nestane! A progovorio i o UKIDANJU VANREDNOG STANJA

"U ovoj situaciji vidimo da virus ne cirkuliše toliko, što je svakako dobro", rekao je Kon na konferenciji za medije u Palati Srbija.

On je, na pitanje koliko kao populacija imamo antitela, odnosno kolektivni imunitet i da li misli da je mnogo veći broj ljudi prokužen, to jest stekao imunutet, rekao da se čuju različite interpretacicije u vezi sa tim i da ima lekara koji kažu da je prokuženost verovatno znatno veća, ali da ne postoje dokazi za to i da se to za sada procenjuje na osnovu broja ljudi sa kliničkim simptomima i koliko je od testiranih pozitivno.

Kaže da je jedini način da se to utvrdi da testiranje i da će u maju biti napravljena orijentaciona studija na 7.000 porodica i da se sada očekuju protokoli za to, kao i da će se praviti velika studija na oko 70.000 testiranih preko leta, u julu i avgustu.

"Tada ćemo znati kakva nam je prokuženost i stanje imunuteta u populaciji", dodao je Kon.

Ne brine me ukidanje vanrednog stanja

Epidemiolog dr Predrag Kon izjavio je danas da ga ukidanje vanrednog stanja ne brine, jer je to isključivo vezano samo za policijski čas, ali da vanredne mere, ne precizirajući koje, i dalje mogu biti na snazi.

“Onog momenta kada više ne bude bilo virusa, odnosno kada više ne bude bilo osoba sa indikacijama koje treba da se testiraju, onda ćemo to javno i reći”, rekao je Kon i dodao da se to već može očekivati u junu.

