SREĆAN ROĐENDAN JUNAČINO, DA NAM DUGO ČUVAŠ ISTORIJU! Ovo je Vučićeva čestitka čuvenom Đorđu, čuvaru Zejtinlinka

Да нам у добром здрављу још дуго чуваш историју и сећање на наше хероје. Срећан рођендан, јуначино. #ЂорђeМихаиловић #Зејтинлик

A post shared by Александар Вучић (@avucic) on May 1, 2020 at 7:30am PDT