KADA ĆEMO I GDE MOĆI IZ SRBIJE Dačič otkrio koja se GRANICA OTVARA PRVA, a i kakav je plan za ostale

- Ljudi možda nerealno očekuju da će da se sve vrati kakoje bilo.Vanredno stane biće ukinuto, rekao je Dačić.

- Polovina naših građana vraćeno je avionima, ali smo to prestali jer više to nema smisla. Nemamo više zarobljenih ljudi u inostranstvu, sada se javljaju oni koji su ostali bez posla.. Slali smo avione, vraćali su se prazniji nego što ima mesta. Imamo i one koji su se javljali da idu na Maltu, oni su to shvatili kao mogućnost za besplatno putovanje."

Istakao je da Srbija ne može da rešava pojedinačne slučajeve.

- Mi da se pretvorimo u tursitičku agenciju, izgubićemo smisao.

Prvo granica sa Mađarskom

Kako je rekao sa Mađarskom ćemo otvoriti granice, dok je još nepoznanica kada su ostale zemlje u pitanju.

foto: Tanjug/Zoran Žestić

- Nekim ljudima je moć udarila u glavu, ministar BiH najavio je hapšenje, sad ljudim treba pomagati. Svima smo poslali notu sa merama koje smo doneli, usaglašeno sa Mađarskom samo. EU nije u planu da donese zajedničku odluku, verovatnoće svaka sama, ali vi ne možete da krenete. Ljudi mogu da izlaze iz Srbije, ali gde će da idu?, rekao je Dačić. Kazao je i da Hrvati nisu odgovorili još uvek na notu.

- Ovo su situacije kada treba da se utvrde ponašanja u narednom periodu kakave će biti avio, železnički saobraćaj, zaključuje on.

(Kurir.rs/Prva)

Kurir