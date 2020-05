NOVA PRAVILA ZA MEĐUNARODNI SAOBRAĆAJ: Ulaz u Srbiju samo s negativnim testom, a moguć i karantin

Svi građani koji budu ulazili u Srbiju kada se otvore granice moraće da imaju negativan test na koronavirus koji nije stariji od nekoliko dana, a na graničnim prelazima i aerodromima će se obavljati zdravstvena kontrola i meriti temperatura, najavio je za Kurir ministar spoljnih poslova Ivica Dačić.

- Pored negativnog rezultata testa obavljaće se i zdravstvena kontrola putnika i proveravati da li imaju neke simptome koronavirusa - objašnjava Dačić i dodaje da najavljena odluka o izolaciji nakon putovanja još nije precizirana.

Pandemija kovida-19 izmenila je svet iz korena, a to će se odraziti i na putovanja. Imunolog Srđa Janković ističe da će verovatno oni koji doputuju biti pod određeni nadzorom: - Jedna od mera je kontrola na granicama, recimo merenje temperature, ali ono ne može pomoći kod asimptomatsih slučajeva. Testiranje takođe nije pouzdano jer osoba neretko može da bude negativna u periodu inkubacije, pa će se verovatno ići na to da se oni koji doputuju stave pod određeni nadzor - istakao je on za Pink.

Srbija će od 18. maja najpre obnoviti međunarodni avio-saobraćaj, ali u vezi s tim postoji mnogo nepoznanica. - Mere na aerodromima još nisu usaglašene na međunarodnom nivou, pa će, dok se ne donesu, svaka država imati diskreciono pravo da sama donese odluku da li će se i na koji način proveravati zdravstveno stanje putnika, a te kontrole će dodatno usporiti proceduru na aerodromima - kaže za Kurir Petar Vojinović, urednik avio-portala Tango siks.

On dodaje da su Ujedinjeni Arapski Emirati na aerodromu u Dubaiju već uveli brza testiranja krvi, gde se za 15 minuta detektuju putnici s koronavirusom, ali je pitanje koliko su ti testovi precizni i koje zemlje će priznavati koje testove.

Ministarstvo saobraćaja IZ AVIONA U IZOLACIJU foto: EPA/RAYNER PENA R. U Ministarstvu saobraćaja kažu za Kurir da još nije odlučeno o ponovnom uspostavljanju međunarodnog autobuskog i železničkog saobraćaja, dok su naši avioni, posada i aerodromi spremni da započnu letove. - Što se tiče mera bezbednosti u avio-saobraćaju, svi koji budu želeli da putuju moraće da imaju test na koronu koji nije stariji od 72 sata, a kada slete, ići će u izolaciju - kažu u ministarstvu.

ŠTA NAS SVE ČEKA Građani će na srpskim granicama morati da pokažu negativan test na koronavirus

Na graničnim prelazima će se raditi zdravstvena kontrola i meriti temperatura

U međunarodnom saobraćaju biće obavezno nošenje maski i rukavica

U svetu se razmišlja i o merama kao što su dezinfikovanje prtljaga ultraljubičastim zračenjem

Moguće je da će se na granicama raditi brza testiranja na koronavirus

Kurir.rs/ Ružica Kantar Foto: AP/Thomas Frey

Kurir