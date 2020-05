RAZVOJNI PUT GAGIJA ARGENTINE: Dragoslav Ilić prošao od mesara do narko-bosa

Dragoslav Ilić (50), zvani Gagi Argentina, više puta hapšen zbog trgovine drogom u Južnoj Americi, za koga izvori Kurira tvrde da je godinama saradnik američke Agencije za borbu protiv trgovine narkoticima (DEA), kriminalnu karijeru započeo je kao sitni lopov u Švajcarskoj.

Ilić, koji je aktivan na društvenim mrežama, sada se predstavlja kao trgovac naftom, iako američki mediji tvrde da ga u sferi tog posla niko ne poznaje i da je to verovatno samo paravan za prljave poslove.

Povodljiv momak

- Rodom je iz Niša, gde je završio srednju mesarsku školu, bio je vrlo loš đak. Vršnjaci ga pamte kao tihog i povodljivog momka, koga su zadirkivali da je kukavica i često zbijali šale na račun njegovog izgleda. Kad je završio školu, nije želeo ni po koju cenu da ide u vojsku i, bežeći od tada obaveznog služenja vojnog roka, otišao je u Švajcarsku - priča sagovornik Kurira.

foto: Damir Dervišagić

Mesarski zanat nije unovčio u toj evropskoj državi, već je, kako objašnjava, počeo da krade parfeme i garderobu. - Od krađa i preprodaje garderobe i parfema na crnom tržištu počeo je da zarađuje prvi novac. Sa ozbiljnim ljudima iz sveta jugoslovenskog podzemlja tada nije mogao ni da pomisli da stane rame uz rame, već je malo-pomalo za njih počeo da obavljala manje bitne posliće, na koje oni nisu hteli da gube vreme. Služio je za obavljanje ponižavajućih zadataka - otkriva sagovornik upoznat s „karijerom“ Gagija Argentine.

Prema njegovim rečima, Gagija iz tog perioda najbolje je tokom svedočenja u akciji „Sablja“ opisao jedan bivši pripadnik zemunskog klana. - Važio je za kukavicu i izdajnika, jer ozbiljne zadatke nije mogao da odradi, a najviše mu se zameralo to što je pobegao od ratišta i odbrane svoje zemlje - preneo je naš sagovornik reči nekadašnjeg pripadnika zemunskog klana.

Okrenuli mu leđa

Kako je od običnog potrčka za ljude iz jugoslovenskog podzemlja Gagi dogurao do milijardera i argentinskog narko-bosa, prema njegovim rečima, bila je enigma za one koji su znali njegov razvojni put, sve dok nije uhapšen 2004. godine. - Tada, a naročito dve godine kasnije, svima je postalo jasno da je Gagi uspeo da se izvuče, jer je već prilikom prvog hapšenja zbog šverca 171 kilograma kokaina postao saradnik DEA. Mnogi argentinski kriminalci, ali i naši ljudi s kojima je sarađivao, okrenuli su mu leđa i prekinuli kontakt s njim - objašnjava sagovornik. - Posle hapšenja u Argentini kradljivac parfema postao je poznat široj javnosti u Srbiji, i to zato što su svetski mediji izvestili da je u kućnom pritvoru napravio svadbu na kojoj su pevale najveće zvezde naše estrade - podseća sagovornik.

Afera s kokainom DEMANTOVAO HAPŠENJE NA INSTAGRAMU foto: Instagram Dragoslav Ilić, prema sopstvenim rečima, poslednjih osam godina živi s porodicom u Španiji. - Poslednji put za njega se čulo pre dve godine, kad je stigla informacija da je uhapšen u Brazilu zbog šverca kokaina. Međutim, na Instagram profilu koji on koristi tada je napisao da to nije tačno i da je s porodicom u Majamiju. Šta se tačno dogodilo ostala je misterija - podseća sagovornik Kurira.

Kurir.rs/ Foto: Instagram

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir