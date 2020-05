KON O 5G MREŽI I TEORIJAMA ZAVERE: Ja nisam satanista, a govoriti protiv vakcinacije a ne znati ništa, to nije dobro!

- Što se tiče 5G mreže, tu se radi o mobilnoj telefoniji. To rade ljudi koji se time bave. Sva ova priča da se mogućnost ove mreže koristi tako što će biti ubačeni čipovi za praćenje ljudi, to ne može racionalno da se objasni. Kada neki virus opstaje ne planeti, on prolazi kroz populaciju i ima određene zakonitosti. Tako smo mi znali da će da traje od pet do osam nedelja - rekao je dr Kon gostujući na Pinku

Osvrnuvši se na nastup dr Nade Kostić, poslanice u Narodnoj skupštini koja je ove nedelje iznela teorije zavere o 5G mreži i vakcinama, doktor Kon je rekao:- Ona je profesorka endokrinologije na Medicinskom fakultetu, moja generacija, znamo se iz mlađih dana, žao mi je što tako razmišlja. Ja moram da kažem - ja nisam Sorošev plaćenik. Ja nisam satanista. Pošto je sve to pomenuto. Sve ostalo što je rekla je konglomerat nekih prilično velikih nejasnoća. Ako virus kad ode na južnu hemisferu i preživi, onda se vraća natrag. Što se tiče vakcinacije, danas govoriti o tome, jednostavno ne pripadana racionalnom načinu razmišljanja. To znači napadati sopstvenu državu. Postoje ljudi koji stvaraju takvu atmosferu da ćemo imati situaciju da se o tome raspravlja kad mu nije vreme. Ali pošto je ona pomenula tu temu... Vakcine još nema, ali je važno da sada zauzmemo stav.

Da li će ljudi da se zaražavaju i preboljevaju ili će jednostavno uzeti vakcinu. Vakcinacija uopšte neće biti potrebna za decu jer je kod njih blaga bolest. Nije vreme da se o tome priča jer vakcina nema, ali moj stav je da bez vakcine nećemo zaštiti stare ljude, oni i hronični bolesnici će sigurno primiti vakcinu - rekao je on.

"Govoriti protiv vakcinacije a ne znati ništa ili znati površno i misliti da je moguće da stigne vakcina koja nije proverena potpuno i bezbedna i efikasna, to nije dobro", dodao je dr Kon.

Podsetimo šta je doktorka Nada Kostić, inače samostalna narodna poslanica, izrekla u dahu u holu Narodne skupštine.

- Ja ću vam se sada obratiti kao doktor pre svega. Bez obzira što sam internista endokrinolog, ja sam ipak profesor. I vrlo pažljivo sam pratila sve naučnike iz sveta, tako da znam njihova gledišta i njihove dokaze. Govoriću na osnovu dokaza isključivo, ne iz svoje glave - kazala je Kostićeva na početku svog izlaganja, što je izuzetno opasno, jer je time ukazala na svoj navodni legitimitet.

Onda je krenula priča o korona virusu kroz niz tvrdnji o tome kako virus nije prirodan pa se u nerazmrsivom klupku razvijala zavera o 5g mreži.

- Nije to sada slučajno došao neki virus iz prirode pa je tako došao i zarazio ljude u 221 zemlji. Jasno je da postoji pozadina, i vi to znate. Gase mreže, gase Jutjub. Meni je sve juče bilo ugašeno. Ništa loše nisam pričala, samo kad pomenem : 5 - G MREŽU ili kad pomenem reč VAK -CI -NA - CI -JA odmah blokira i briše. Isto tako sve ono što smo uspeli da saznamo od svetskih naučnika od Nobelovaca i velikih imena sve to ne može sada da se pročita - započela je izlaganje ni manje ni više nego pred nizom novinara doktorka Kostić.

Čipovanje, vakcinacija, gašenje telefona kad se pomene 5G mreža, ali i satanizam, kanibalizam, ispečene bebe, Soroš i Bil Gejts i Žuta kuća, sve se to našlo između ostalog u njenom govoru.

