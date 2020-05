BRNABIĆ DŽEDAJKA: Premijerka porukom iz RATA ZVEZDA završila govor na donatorskoj konferenciji EK! VIDEO

Evropska komisija je kao organizator na samom početku konferencije obećala jednu milijardu evra za globalni odgovor epidemiji COVID19, a u Briselu ocenjuju da je za inicijalni globalni odgovor na pandemiju neophodno prikupiti 7, 5 milijardi evra.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen ocenila je da je ova konferencija "prekretnica" u borbi protiv korona virusa, a da je današnji dan, 4. maj, "dan kada se svet udružio". Predsednica Evropske komisije je najavila da je današnja donatorska konferencija samo "početak globalnog donatorskog maratona" i da će više sredstava biti potrebno u narednom periodu.

Srbija će donirati dva miliona evra za razvoj vakcine protiv virusa Covid-19 i za podršku Svetskoj zdravstvenoj organizaciji u borbi protiv pandemije, poručila je na konferenciji premijerka Ana Brnabić.

Ona je precizirala da će jedan milion evra biti namenjen razvoju vakcine, a drugi million Svetskoj zdravstvenoj organizaciji. Brnabić je istakla da je Srbiji čast i zadovoljstvo da zajedno sa evropskim partnerima učestvuje u ovom projektu i da pruži svoj doprinos globalnim naporima u borbi protiv pandemije.

Takođe je poručila da naša zemlja ostaje posvećena partnerstvu sa Evropskom unijom, da će deliti svoja naučna znanja i dostignuća sa evropskim i partnerima širom sveta, i da se nada da će i građani i nacionalne privrede uspešno prebroditi aktuelnu krizu.

Premijerka je završila izlaganje sa rečenicom iz "Ratova zvezda": "May the Force be with you" (Neka sila bude sa vama).

Kurir.rs

Foto printscreen

Kurir