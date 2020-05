DR KON ZA KURIR O PONAŠANJU POSLE VANREDNOG STANJA: Sad je svako sam odgovoran za zaštitu od smrtonosnog virusa

U Srbiji će sutra, na Đurđevdan, biti ukinuto vanredno stanje! Međutim, stručnjaci navode da će na snazi ostati određene mere protiv epidemije, a da je lična odgovornost u narednom periodu od presudnog značaja!

- Ako sve bude kako smo planirali, vanredno stanje se ukida na Đurđevdan. U sredu će u Skupštinu stići taj predlog, i pošto bude usvojen i objavljen u Službenom glasniku, stupa na snagu - saopštio je preksinoć predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

A na inicijativu Ministarstva odbrane, Vlada Srbije saglasila se na jučerašnjoj sednici da predsednik i premijerka upute Narodnoj skupštini zajednički predlog za ukidanje vanrednog stanja jer je „došlo je do usporavanja epidemijskog toka kovida-19 i pada intenziteta aktivnosti virusa“, te se ne može smatrati oboljenjem od javno zdravstvenog značaja koje predstavlja opasnost najvišeg stepena rizika. To praktično znači da će već od četvrtka biti ukinut policijski čas, policija i vojska će se povući sa ulica, a kretanje će biti normalizovano. Međutim, dr Predrag Kon, epidemiolog i član kriznog štaba, za Kurir je istakao da na snazi i dalje ostaju vanredne mere u okviru proglašenja epidemije od posebnog značaja, da je država uradila sve što je mogla, ali da je sada presudno važno odgovorno ponašanje svakog od nas ponaosob. - I nakon ukidanja vanrednog stanja ostaće zabrana javnog okupljanja, zabrana rada škola, pozorišta i bioskopa. U gradskom prevozu postojaće obaveza nošenja zaštitne opreme, a za nošenje maski u zatvorenim prostorima kao što su prodavnice i marketi još ćemo videti da li će to biti formulisano kao zabrana. U svakom slučaju, jasna preporuka struke jeste da se te mere poštuju - naglasio je Kon, uz preciziranje da će umesto zabrane kontakata preporuka biti izbegavanje kontakata.

On je naveo da starijima od 65 godina neće biti zabranjeno kretanje, odnosno da za njih neće važiti nikakve posebne mere, već da će sami morati da preuzmu ličnu odgovornost da se zaštite od ovog smrtonosnog virusa. - I dalje ostaju preporuke izbegavanja kontakata i držanja fizičke distance od dva metra. To se odnosi na sve, a posebno na sugrađane starije od 65 godina i hronične bolesnike. Njima neće biti zabranjeno kretanje, ali oni će sami morati da procene gde će se kretati i koliko. Najvažnije je da drže fizičku distancu i obezbede sami sebe. Sada je na njima da procene da li će preduzeti rizik da se zaraze smrtonosnom bolešću. Rizik je mnogo manji nego što je bio, ali je virus i dalje prisutan i s njim moramo naučiti da živimo, bar dok ne bude dostupna vakcina - naveo je i dr Kon i dodao da će krizni štab nastaviti da obaveštava javnost o cirkulaciji virusa kako bi građani mogli da procene kako da se ponašaju u skladu s tim.

Kon je izjavio da je i dalje na snazi karantin od 14 dana prilikom ulaska u Srbiju, ali da će se odluke o tome donositi u skladu sa međunarodnim dogovorima i merama.

Preporuke OVAKO SE TREBA ŠTITITI Izbegavanje kontakata i socijalno distanciranje

Fizičko distanciranje od dva metra

Nošenje maski i rukavica u zatvorenom prostoru, naročito tamo gde je veća cirkulacija ljudi

Stariji od 65 godina i hronični bolesnici da ne izlaze bez preke potrebe

ČINJENICE OVO JE I DALJE NA SNAZI Zabrana javnog okupljanja

Zabrana rada škola, pozorišta i bioskopa, utakmice bez publike

U gradskom prevozu postojaće obaveza nošenja zaštitne opreme

Gradski prevoz će se koristiti u četiri faze, a u početku će moći da se voze samo zaposlena lica

U ugostiteljskim objektima će biti potrebno držati socijalnu distancu i koristiti zaštitna sredstva

Granice će još neko vreme biti zatvorene

Posle otvaranja granica ostaje mera obavezne izolacije od 14 dana za građane koji se vrate u našu zemlju

Presek stanja ZA DAN SAMO 93 ZARAŽENO U Srbiji je do juče 15 časova za prethodna 24 sata registrovana 93 nova slučaja od 4.550 testiranih, te je pozitivnost 2,09 odsto. Od kovida-19 u poslednja 24 sata preminule su još četiri osobe.

