NEDELJA TOTALNIH OBRTA: U utorak nas čeka MRAZ, a onda novi preokret! PROGNOZA za ovu sedmicu će vas ŠOKIRATI!

U utorak ujutro u centralnim i južnim delovima Srbije očekuje se lokalna pojava slabog prizemnog mraza, a u planinskim predelima i slabog mraza na 2 metra visine. Međutim, kako je ova nedelja velikih promena i mogućnosti da veći deo slobodnog vremena možemo da provedemo napolju, mnoge ljude i zanima upravo kakvo će vreme biti do kraja sedmice.

Utorak

Sutra će jutro biti pretežno sunčano, a naoblačenje sa kišom i pljuskovima koje će pre podne zahvatiti severne delove Srbije, tokom dana će se proširiti na zapadne i centralne, a uveče i u toku noći i na ostale krajeve. U toku noći na višim planinama kiša će preći u susnežicu i sneg.

Vetar umeren severozapadni, tokom dana ponegde i jak. Jutarnja temperatura od 3 stepena na jugu do 11 stepeni na istoku Srbije, najviša dnevna od 18 do 24 stepena.

U Beogradu jutro pretežno sunčano, pre podne naoblačenje, tokom dana sa kišom i pljuskovima uz više padavina uveče i u toku noći. Vetar umeren severozapadni, tokom dana povremeno i jak. Jutarnja temperatura oko 9, najviša dnevna 22 stepena.

Sreda

U sredu hladnije i vetrovito sa umerenim i jakim severozapadnim vetrom. Na severu pre podne pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno U ostalim krajevima ujutru i pre podne oblačno sa kišom, na višim planinama sa snegom, posle podne i uveče prestanak padavina i delimično razvedravanje.

Četvrtak

U četvrtak promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, severozapadni.

Jutarnja temperatura od 5 do 9, najviša dnevna od 17 do 20 stepeni.

Petak

U petak i za vikend pretežno sunčano i toplije. Suvo sa dužim sunčanim intervalima uz postepeni porast temperature. U Beogradu prijatno, uz smenu oblaka i sunca, uz prijatnu temperaturu od 22 stepena. U Nišu uglavnom oblačno, uz temperaturu od 21 stepen. U Novom Sadu se očekuje smena oblaka i sunca, uz najvišu dnevnu od 22 stepena.

Subota

U Beogradu se u subotu očekuje toplije vreme nego prethodnog dana, uz temperaturu od 26 stepeni. U Nišu delimično sunčano i prijatno vreme, uz najvišu dnevnu od 25 stepeni. I u Novom Sadu biće oblaka koji će zaklanjati sunce i temperaturu od 26 stepeni.

Nedelja

Temperatura će u Beogradu u nedelju dostići i 28 stepeni, a biće i delimično oblačno. U Nišu će, uz malo oblaka, biti do 27 stepeni. Sunčano do mestimično oblačno biće i u Novom Sadu, uz temperaturu do 28 stepeni.

Kurir.rs/Srbija danas

Foto Ana Paunković

Kurir