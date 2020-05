BORBA ZA MESTA NA FAKULTETIMA: Prijava za faks od 24. juna

Prijemni se polaže od 29. juna do 5. jula, a upis je planiran od 13. do 17. jula

Polaganje prijemnog ispita za upis na fakultete ove godine biće drugačiji nego prethodnih godina jer će budući brucoši ispit rešavati pod zaštitnom opremom - sa maskom i rukavicama, potvrdio je za Kurir ministar prosvete Mladen Šarčević.

- Tada će već biti kraj juna i pitanje je ko će do tada da nosi maske, ali to će svakako biti traženo od studenata. Poštovaće se mere, a poštovaće se i mera udaljenosti, inače su prilikom polaganja studenti udaljeni, to je već standard - objasnio je Šarčević.

S druge strane, rektorka Univerziteta u Beogradu Ivanka Popović navela je za Kurir da je preuranjeno govoriti o detaljima realizacije prijemnih ispita:

- Prioritet će nam i tada biti, a i sada je, očuvanje zdravlja sadašnijih i budućih studenata i zaposlenih na fakultetima, tako da ćemo primeniti sve mere koje će biti na snazi.

Prijavljivanje kandidata za upis na osnovne akademske studije trajaće od 24. juna do 28. juna, dok će se prijemni ispit polagati od 29. juna do 5. jula, a rezultati će biti poznati najkasnije do 6. jula na preliminarnoj rang-listi. Konačne rang-liste fakulteta biće objavljene do 13. jula, dok je upis planiran od 13. do 17. jula. Prijava za drugi upisni rok održaće se 2. i 3. septembra, a polaganje prijemnog 4. i 5. septembra.

Vlada Srbije još nije donela odluku o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa koji se finansiraju iz budžeta.

