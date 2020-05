MERE PREDOSTROŽNOSTI: Ovo je uslov da bi pacijent mogao da bude primljen na Institut za okologiju i radiologiju

"Osim potvrde, pacijenti moraju da popune epidemiološku anamnezu kao i do sada, o kontaktima sumnjivim itd, beskontaktno im se meri temperatura i to je trijaža koju moramo do daljeg da zadržimo", navela je ona za RTS.

Kazala je da je u jučerašnjem danu primljeno 88 pacijenata, od kojih najveći deo na medikalnu onkologiju, a manji na hirurgiju.

"Ukupno na celom institutu je 150 pacijenata. Na radio-terapiju je pozvano 13 pacijenata. U dnevnoj bolnici radio-terapije juče je ozračeno 205 pacijenata. To su oni koji ne moraju da budu na stacionaru", rekla je Grujičić.

Ona je navela da Institut još ne radi punim kapacitetom, te da mora biti jedan slobodan krevet barem za sada.

"Sve ćemo raditi u zavisnosti od situacije. Molim članove porodica pacijenata da zbog svojih članova koji su imuno kompromitovani nose maske, budu oprezni, poštuju distancu", kazala je Grujičićeva.

U narednom periodu će, kaže, biti operisane osobe koje su na čekanju, najpre njih 150 sa malignim oboljenjem dojki.

Kako je istakla, hemioterapija se odvijala sve vreme, i pauzirala je samo za uskršnje praznike dok hirurgija radi sa 4 sale.

Prema njenim rečima, od 480 zaposlenih, testirana je polovina, od kojih je 69 bilo pozitivno na virus korona.

"Imamo 15 hospitalizovanih, dok je 40 u kućnoj izolaciji. Očekujem i njih uskoro na poslu", rekla je Grujičić.

(Kurir.rs/Tanjug/RTS)

