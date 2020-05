HOĆE LI KUPANJE NA BAZENIMA BITI SIGURNO OVOG LETA? Poznati srpski epidemiolog daje odgovor

Ovog leta moći ćemo da se kupamo u bazenima, kazao je dr Predrag Kon, epidemiolog i član Vladinog Kriznog štaba za borbu protiv korone. On je kazao i da što se tiče putovanja i otvaranja granica, još nije doneta konačna odluka da li će se tražiti test na koronu i koliko on ne sme da bude star, ali je istakao i da može da se dogodi da na međuanrodnom nivou to ni ne bude obaveza.

- Što se tiče bazena ,za njih je isto kao i za sve sportske aktivnosti. Za sada je odobren trenaž na otvorenom. Što se tiče sportskih događaja, zatvoreni su do 31. maja. Kada je reč o bazenima, ne postoji nikakva razlika, i očekujem da ćemo se kupati - kazao je dr Kon.

On je rekao da još nisu doneta konačna rešanja u vezi sa prelaskom granica.

- U svakom slučaju vrlo je blizu da će se tražiti da budu testirani oni koji ulaze u zemlju. Pitanje je koliko će test da bude star. Videćemo i kako će biti u okviru Međunarodnog zdravstvenog pravilnika i da li će biti obavezno. Za očekivati je da za neke putnike bude obavezno, ali nije nemoguće i da ne bude - kazao je dr Kon.

