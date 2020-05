DOKTOR NESTOROVIĆ PONOVO BRILJIRAO I ŠOKIRAO JOVANU: Ja sam za to da se svi zarazimo koronom!

"Mislim da je sigurno bilo. Mi tad nismo imali testove, nismo imali elemente da tražimo tu bolest, ali potpuno je sigurno. Mi smo imali teških pneumonija ove zime. Imali smo i teških pneumonija izazvanih gripom", rekao je on gostujući u Jutarnjem programu TV Prva kod voditeljke Jovane Joksimović.

Kako je kazao, trenutno se ne zna odakle smo "uvezli" virus, ali će se znati jer se rade istraživanja, odnosno analize koje će to utvrditi.

On je zamolio ljude koji su pozvani da rade testiranje za antitela da ne odbijaju da dođu, i rekao da je to "zato što nam je važno da procenimo taj, takozvani kolektivni imunitet i mi ćemo raditi i 'naš virus'".

Uradiće se, kazao je, analiza iz krvi onih koji su preležali COVID-19 kako bi se utvrdilo koji tipi virusa je bio kod nas.

"Po kliničkom toku, po svemu liči da je ovaj 'S' iz Kine. Znači virus koji je bio dosta blaži. Moguće je da su ovi koji su bili u kontaktu s ovima iz Italije i umrli, dobili taj teži oblik iz Italije", rekao je Nestorović.

Naveo je da ne veruje u drugi talas pandemije jer virus slabi.

"Virus je proizvod laboratorije, i to mnogi istraživači tvrde, ali smatraju da nije pušten namerno, već da je pobegao".

Nestorović kaže da će polovina obolelih koji su na respiratoru umreti i da su to mahom stariji građani.

"Ja sam pristalica da se puste škole sa radom. Virus još kruži i ja sam za to da se svi inficiraju, a da se stari drže u izolaciji do 15. juna. Mislim da od 15. juna više neće biti kod nas virusa. Svaka epidemija ima svoju dinamiku. Mi se sada nalazimo u fai u kojoj smo se nalazili u decembru sa gripom. Ja sam bio za još ranije opuštanje mera, ali se kolege nisu slagale. Strah je veliki. Za ove preko 65 godina treba odvojiti samo dva dana u samouslugama samo za njih, jer su i dalje u strahu, to sam predložio na sednici Kriznog štaba. Oni su bili za to da ide sve mnogo sporijie. Mislim da kada je virus slab treba svi da se inficiraju. Ovo je prvi put u istoriji čovečanstva da se susrećemo sa virusom koji je nepoznat svima", zaključio je doktor Branimir Nestorović.

(Kurir.rs/Beta/TV Prva)

Kurir