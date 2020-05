LETO U MAJU: Osim kraja vanrednog stanja i policijskog časa stiže nam i LEPŠE VREME, ovo je PROGNOZA ZA VIKEND!

Posle vetra, kiše i oblačnog vremena prethodnih nekoliko dana, za vikend nas očekuju otopljenje i gotovo letnje temperature. U nekim delovima zemlje živa na termometru popeće se do čak 27 i 28 stepeni, najavljuju meteorolozi.

Posle naglog zahlađenja prethodnih dana, u petak i prvog vikenda bez policijskog časaočekuje nas suvo vreme sa dužim sunčanim intervalima i porastom temperature.

U Beogradu će u subotu biti toplije vreme nego prethodnog dana, uz temperaturu do 26 stepeni. U Nišu delimično sunčano i prijatno vreme, uz najvišu dnevnu od 25 stepeni. I u Novom Sadu biće oblaka koji će zaklanjati sunce i temperaturu od 26 stepeni.

Temperatura će u Beogradu u nedelju dostići i 28 stepeni, a biće i delimično oblačno. U Nišu će, uz malo oblaka, biti do 27 stepeni. Sunčano do mestimično oblačno biće i u Novom Sadu, uz temperaturu do čak 28 stepeni.Mnogi će sunčani vikend pred nama iskoristiti za druženje, šetnju i aktivnosti u prirodi, ali ne zaboravimo da će na snazi još uvek biti mere zaštite od korona virusa.

