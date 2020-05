UKINUTO VANREDNO STANJE ODLUKOM SKUPŠTINE: Nema više policijskog časa, a evo koje MERE OSTAJU!

Skupština Srbije večeras je donela odluku od ukidanju vanrednog stanja koje je bilo na snazi od 15. marta. Ovu odluku su izglasali poslanici, a u praksi to znači ukidanje policijskog časa i zabrane kretanja.

Ipak, mere uvedene tokom borbe sa korona virusom i dalje će ostati na snazi.

Ukida se policijski čas i zabrana kretanja za starije od 65 godina. Oni će moći da se prošetaju kad god požele, ali nikako u grupi i za njih ostaje preporuka da što više vremena provode u svom domu. Na snazi ostaje držanje distance od dva metra, do daljeg će morati da se izbegavaju kontakti - zagrljaj, rukovanja.

Bioskopi i pozorišta neće početi da rade do 31. maja. U školi neće biti nastave, radiće samo dnevni boravak kako bi se izašlo u susret roditeljima koji moraju da rade. Fakulteti će vrata za studente otvoriti tek krajem maja ili početkom juna, ali za studente koji polažu ispite i koji treba da obave laboratorijske vežbe.

Na otvorenom prostoru biće dozvoljeno maksimalno da se okupi 20 ljudi, te neće biti ni održavanja sportskih događaja sa publikom. Slavlja poput svadbi, krštenja, rođendana biće dozvoljena od 15. juna.

Javni prevoz u većini gradova počinje da radi, ali u autobus će moći da uđu samo zaposleni, odnosno putnici koji imaju mesečnu kartu (bus plus) za zaposlene ili periodičnu kartu ali moraju imati potvrdu od firme da moraju da rade.

U drugoj fazi, kada počnu sa radom fakulteti, u autobuse gradskog prevoza ulaziće i studenti, kasnije i učenici, da bi na kraju, u četvrtoj fazi, mogli i stariji od 65 godina.

foto: Ana Paunković

U javnom prevozu, ali i u restoranima i kafićima, moraće da se nose i dalje rukavice i maske, ali i da se održava socijalna distanca od dva metra i izbegavaju fizički kontakti - rukovanja i zagrljaj.

Lekari kažu da je važno primenjivati osnovne mere zaštite, kako bi se smanjila mogućnost zaraze virusom korona - pranje ruku, dezinfekcija radnih površina. Slavlja poput svadbi, krštenja, rođendana biće dozvoljena od 15. juna.

Tog dana je uveden policijski čas od 20 časova do 5 sati narednog dana koji je važio svim danima. Međutim, ubrzo je policijski čas produžen i počeo je da važi od 17 časova, a Vlada Srbije je postepeno zabranjivala okupljanje u parkovima, javnim i rekreacionim površinama.

foto: Ana Paunković

Od 28. marta se pooštravaju mere pa se kretanje vikendo dozvoljava od 15 časova do 5 sati narednog dana, ali nakon samo jednog vikenda ova mera je još više pooštrena. Tako je policijski čas počeo da važi od subote u 13 časova pa do ponedeljka u 5 ujutru.

Mere su se pooštravale, pa je policijski čas pooštravan prvo na 60 sati u kontinuitetu, a onda i na 84 sata. Mogli su da se kreću samo oni sa dozvolama za to, kao i poljoprivrednici ako su se nalazili na poljoprivrednoj mehanizaciji.

Takođe, zabrana kretanja nije važila za hitne medicinske slučajeve.

Od 15. aprila zabrana kretanja ukinuta je i za decu sa smetnjama u razvoju i njihovu pratnju, a za njih nije postojalo vremensko ograničenje za šetnju sem što nisu smeli da se idu dalje od 200 metara od adrese stanovanja.

Nakon toga, 21. aprila građani stariji od 65 prvi put su mogli da izađu napolje i to 3 puta nedeljno po pola sata u terminima od 18 časova.

Vlasnici su kućne ljubimce prvo mogli da izvode od 20 do 21 sat, a kasnije od 23 do 1 sat iza ponoći radnim danima, ali i vikendom u periodu od 8 do 10 sati ujutru.

(Kurir.rs/R.M./Tanjug)

Kurir